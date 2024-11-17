Рем Колхас: 80 лет главному архитектору современности

17 ноября 1944 года в Нидерландах родился знаменитый архитектор Рем Колхас. В 1968 году он поступил в Школу архитектурной ассоциации в Лондоне, а в 1975 году мастер основал архитектурное бюро OMA («Бюро городской архитектуры») с офисом в Нью-Йорке и штаб-квартирой в Роттердаме. Колхас создал проекты во многих странах, включая Нидерланды, Францию, Португалию, Корею, Японию и Германию. За свои достижения он получил Притцкеровскую премию, став первым голландцем, удостоенным такой награды. Среди главных проектов Колхаса — Центральная библиотека Сиэтла, Комплекс Центрального китайского телевидения, посольство Нидерландов в Берлине и музей «Гараж» в Москве. Смотрите архитектурные творения Рема Колхаса в нашей фотогалерее.