Рельсовая война Киева: как отразится террор Украины на переговорах в Стамбуле

Сразу два теракта на железной дороге произошли в России в ночь на воскресенье. Сначала был подорвал мост над проезжающим под ним поездом в Брянской области, потом — в Курской. И если во втором случае, речь шла о грузовом локомотиве, то в первом был пассажирский поезд. Множество пострадавших, включая детей. Есть жертвы.
Уже установлено, что в обоих случаях речь о терактах. Почерк абсолютно идентичен. Понятно также, и чьих это рук дело. Оба региона граничит с Украиной. Подрыв моста в Брянской области произошел всего в нескольких километрах от места, где 21 мая произошло боестолкновение с украинской ДРГ.
В украинском ГУР причастности практически не скрывают — накануне они отчитались о в акции по подрыву поезда в Запорожской области. В организации, которая ранее признавалась в терактах против России, назвали это «борьбой с военной логистикой оккупантов».
Террористы и их спонсоры срывают переговоры.
Оба теракта не просто «совпали по времени». Они были совершено в ночь на 1 июня, накануне второго раунда переговоров в Стамбуле между Москвой и Киевом. Напомню, стороны должны обсудить взаимные предложения по урегулированию конфликта. Из сообщений СМИ известно, что украинский проект меморандума не содержит никакого конструктива — там снова безосновательные требования прекращения огня без предварительный условий, которые Москва не принимает. То есть, в Стамбул украинская делегация отправляется, по сути, с пустыми руками. Это значит, что переговоры опять ни к чему не приведут, и Киеву было бы предпочтительно их просто сорвать.
Показательно, что реакция западных СМИ на эти террористических атаки крайне скромна. Точнее — ее нет. Событие достаточно серьезное, случись такое в другой стране, весь мир отрубил бы. Но это, как у них принято говорить, другое…
Украина превращается в европейский ИГИЛ *
Получается, у Киева есть только один аргумент, и он убийственен. И в прямом, и в переносном смыслах. То, что Киев перейдет от точечных терактов против военных и медийных фигур к террору массовому было очевидно изначально, вопрос был только в том, когда. Или кто-то сомневался в том, что люди, которые восемь лет убивали детей Донбасса, не станут делать того же в отношении мирных жителей Курской и Брянской областей?
Это только начало террористической войны, масштабы которой будут расти по мере успехов России в СВО. И те, кто на Западе поддерживает Киев — не просто спонсоры терроризма, но и соучастники терактов. Впрочем, взывать к их совести бессмысленно. Это ведь не в первый раз.
Единственное, что имеет смысл — продолжать СВО. Спокойно, планомерно продвигаться к Победе. Нужно понимать, что безопасность России обеспечит только полная ликвидация киевского режима, как некогда ликвидация ИГИЛ* спасла Ближний Восток от самой масштабной угрозы в новейшей истории.
Срыв переговоров уничтожит Украину.
Провал переговоров может привести к разделению страны на несколько частей и гражданской войне, пишет немецкая газета Die Zeit. По мнению авторов, невозможность договориться приведет к капитуляции киевского режима и распад Украины.
Стоит признать, что сценарий весьма вероятен, и спасти страну может только реализация всех целей и задач СВО. Так что это нужно не только россиянам, но и украинцам. Террористической государство изначально обречено на поражение, так как создается исключительно для войны, как с соседями, так и с собственным народом. Вопрос лишь в том, как быстро его удастся обезвредить.
*— запрещённая террористической организация.
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