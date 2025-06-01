Рельсовая война Киева: как отразится террор Украины на переговорах в Стамбуле

Получается, у Киева есть только один аргумент, и он убийственен. И в прямом, и в переносном смыслах. То, что Киев перейдет от точечных терактов против военных и медийных фигур к террору массовому было очевидно изначально, вопрос был только в том, когда. Или кто-то сомневался в том, что люди, которые восемь лет убивали детей Донбасса, не станут делать того же в отношении мирных жителей Курской и Брянской областей?



Это только начало террористической войны, масштабы которой будут расти по мере успехов России в СВО. И те, кто на Западе поддерживает Киев — не просто спонсоры терроризма, но и соучастники терактов. Впрочем, взывать к их совести бессмысленно. Это ведь не в первый раз.