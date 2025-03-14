Релевантный опыт работы: что это и как о нем правильно рассказать в резюме

— Не нужно обесценивать силу сопроводительного письма, особенно при отсутствии релевантного опыта. Именно в нем вы можете описать, почему подходите на данную должность. Изучайте описание вакансии и отмечайте карандашом, что вы делали, а что нет. Возможно, вы не сталкивались ни с чем из перечисленного. Тогда нужно подумать и расписать, почему вам по силам желаемая должность. Значит, у вас что-то было в жизни, что точно перекликается с требованиями. Вы понимаете, знаете, видели, чувствуете силы, что справитесь. Не используйте общие слова вроде «многозадачность» и «стрессоустойчивость», а раскройте эти понятия: как проявляется ваша устойчивость к стрессу? Возможно, вы можете быстро выполнять задачи в кабинете, где очень шумно. Были такие примеры, когда мы брали людей совсем без опыта, но они его нарабатывали. Такие люди расписывали, что изучают по теме, куда стремятся, почему хотят работать именно в нашей компании. На этом этапе случался мэтч, который перерастал в эффективное сотрудничество.