Релевантный опыт работы: что это и как о нем правильно рассказать в резюме

В большинстве объявлений о поиске сотрудников встречается требование о релевантном опыте работы. Это ключевой фактор, который позволяет работодателю понять, сможет ли работник справиться с задачами. Вместе с экспертом разбираемся, как правильно о нем рассказать, чтобы обратить на себя внимание и попасть на собеседование, а также что делать, если такого опыта не имеется.
Что значит релевантный опыт работы простыми словами
Это навыки, которые отвечают указанным в вакансии требованиям. Подразумевается, что на предыдущих должностях вы сталкивались с аналогичными задачами и знаете в теории и на практике, как их выполнять.
Важно понимать разницу между опытом работы, или, по-другому, опытом трудовой деятельности, и релевантным опытом. В первом случае — это все места, где вы работали, во втором — навыки, соответствующие конкретной вакансии.
Как определить релевантный опыт работы для конкретной вакансии
Скажем сразу: определение релевантного опыта и, самое главное, представление его в выгодном свете потребует внимательности при изучении вакансии и аналитической работы. Не спешите рассылать одинаковое резюме, в котором перечислены все ваши места трудовой деятельности, начиная с вуза. Представьте себя на месте работодателя или HR-специалиста, которые рассматривают десятки резюме в день: вряд ли захочется погружаться в информацию, не относящуюся к конкретной вакансии.
— Для определения релевантности опыта нужно не только изучить саму вакансию — там можно получить до 80% всей необходимой информации, — комментирует Яна Глазова, HRD, карьерный ментор, приглашенный эксперт HRPROSVET и Академии развития бизнеса. — Также стоит поискать информацию непосредственно о компании, где открыта позиция, а также о сфере. В вакансии, помимо перечисления функционала, указываются требования к кандидату. Подумайте, что из перечисленного у вас точно есть? А что не указано, но помогло бы вам справиться с этой работой?
Как определить релевантный опыт:
- внимательно изучить вакансию и требования к соискателю;
- оценить весь свой предыдущий опыт: какие профессиональные навыки соответствует указанным запросам;
- проанализировать свои личные качества: какие из них помогут решить задачу работодателя и почему.
Примеры релевантного опыта работы
Итак, релевантный опыт зависит от той позиции в компании, на которую человек претендует. Обычно он складывается из:
- профессиональных умений. То есть человек может на практике применять инструменты и методы, специфичные для конкретной сферы деятельности;
- профильных компетенций. То есть у кандидата есть практические навыки в интересующей профессиональной области;
- аналогичного опыта работы в других местах;
- эффекта в результате решений соискателя и предпринятых им шагов на предыдущих местах работы, которые схожи с новой должностью.
Давайте рассмотрим на конкретном примере.
Представим, что выпускница экономического факультета Юлия хочет устроиться менеджером по продажам в международную компанию. На первом курсе университета девушка подрабатывала официанткой в кафе, затем работала офис-менеджером в компании своего отца, а на старших курсах проходила стажировку в крупной торговой компании. В резюме Юле стоит подчеркнуть именно последнее место занятости. Писать о работе в кафе не нужно. Что касается фирмы отца, то если в описании к кандидату есть требование, например, о документообороте, и этим девушка занималась, то об этом стоит упомянуть.
Как указать релевантный опыт работы в резюме
Релевантный опыт при смене профессии
— Большая ошибка при смене профессии — не адаптировать опыт под новую желаемую должность, — рассказывает Яна Глазова. — Представим, вы работали разнорабочим и кассиром, а теперь решили стать SMM-менеджером. Да, вы честно указали свой опыт, но работодатель ищет другое. Поэтому нужно показать опыт с точки зрения вакансии SMM. Например, благодаря работе кассира вы взаимодействовали с разными категориями людей, стали лучше понимать их потребности, реакции на различные акции
Релевантный опыт при смене профиля
Если хочется остаться в той области, в которой уже работаете, но немного сменить вектор, попробовать другие роли, то здесь также нужно правильно подать релевантный опыт. Сравните обязанности на новой позиции с теми, которые вы выполняли ранее, выявите общие черты и отразите их в своем резюме.
— На своих курсах и консультациях я часто сталкиваюсь с обесцениванием опыта, — делится наш эксперт. — Например, человек работал долгое время руководителем продаж, а теперь захотел стать event-менеджером. И он сразу обнуляет свой опыт. Не нужно думать, что важно найти ту самую релевантность. Возможно, в вашей нынешней должности есть отголоски опыта, который может пригодиться на новой позиции. И вы окажетесь даже более квалифицированным специалистом.
Неофициальный опыт работы
Не стоит переживать, если ранее вы работали на фрилансе и опыт работы не задокументирован официально. Здесь важнее умение решать конкретные задачи.
— Почему-то до сих пор существует заблуждение, что опытом считается только то, что официально записано в трудовой, — замечает Яна Глазова. — На самом деле резюме — это ваша краткая профессиональная характеристика (как состав у продуктов). И здесь не важно, был ли ваш опыт официальным. Вы же работали и выполняли какие-то задачи, укажите их. Возможно, именно это ищет ваш потенциальный работодатель.
Если релевантного опыта нет
Часто случается так, что релевантного опыта нет совсем. Или вообще нет никакого трудового стажа, но есть ощущение, что на вы точно справитесь с работой. Карьерный ментор Яна Глазова советует в таких случаях не ставить крест на желаемой должности, а написать сопроводительное письмо.
— Подумайте, почему вы считаете, что отлично справитесь с данной работой? Выпишите это списком. Даже если вы только окончили университет, вы за время учебы приобрели некие навыки, которые можно показать работодателю. В сопроводительном письме не нужно указывать, что это работа вашей мечты и вы с ней обязательно справитесь. Оставьте эмоции и пишите факты: где у вас есть пересечения по опыту, подсветите моменты о том, что у вас пока нет необходимых навыков, и тут же отработайте это возражение, почему, несмотря на их отсутствие, вас стоит взять.
В каких случаях нужен релевантный опыт работы
Релевантный опыт имеет для работодателя более важное значение, чем весь трудовой опыт соискателя. Именно эти навыки показывают умение человека решать поставленные задачи.
— Релевантный опыт приветствуется везде, — подчеркивает Яна Глазова. — В меньшей степени на него обращают внимание на позиции массовых вакансий, потому что это работа, не требующая специальных знаний и навыков. Но если у вас имелся опыт в данной должности, то это станет вашим конкурентным преимуществом, и шансы найти работу в кратчайшие сроки возрастут.
Мнение эксперта
Карьерный ментор Яна Глазова поделилась, как именно можно подчеркнуть свои достоинства перед работодателем:
— Не нужно обесценивать силу сопроводительного письма, особенно при отсутствии релевантного опыта. Именно в нем вы можете описать, почему подходите на данную должность. Изучайте описание вакансии и отмечайте карандашом, что вы делали, а что нет. Возможно, вы не сталкивались ни с чем из перечисленного. Тогда нужно подумать и расписать, почему вам по силам желаемая должность. Значит, у вас что-то было в жизни, что точно перекликается с требованиями. Вы понимаете, знаете, видели, чувствуете силы, что справитесь. Не используйте общие слова вроде «многозадачность» и «стрессоустойчивость», а раскройте эти понятия: как проявляется ваша устойчивость к стрессу? Возможно, вы можете быстро выполнять задачи в кабинете, где очень шумно. Были такие примеры, когда мы брали людей совсем без опыта, но они его нарабатывали. Такие люди расписывали, что изучают по теме, куда стремятся, почему хотят работать именно в нашей компании. На этом этапе случался мэтч, который перерастал в эффективное сотрудничество.
Главное о релевантном опыте работы
Релевантный опыт соискателя помогает работодателю понять, что человек знает и умеет эффективно решать необходимые для компании задачи. Вспомним основные моменты статьи.
1. Резюме лучше составлять для каждой конкретной вакансии и указывать в нем навыки, соответствующие требованиям, а не перечислять все места работы.
2. Сопроводительное письмо к резюме, в котором будет четко прописано, как предыдущий опыт перекликается с желаемой должностью, выгодно отличит соискателя. Особенно в случае, если нет релевантного опыта в сфере.
3. Стоит отказаться от общих пространных фраз, описывающих ваши качества. Вместо этого четко расписывайте, какой результат получит компания, если в ней будет работать сотрудник с таким набором навыков и личных качеств.
Эксперт: Яна Глазова, HRD, карьерный ментор, приглашенный эксперт HRPROSVET и Академии развития бизнеса