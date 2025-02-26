Рекрутинг: поиск и подбор кадров

Внутренний рекрутинг

Ориентирован на продвижение текущих сотрудников внутри компании, что позволяет сэкономить ресурсы и повысить мотивацию персонала



Внешний рекрутинг

Направлен на поиск кандидатов извне, который обеспечивает приток свежих идей. Он может быть более затратным и рискованным в плане адаптации



Массовый рекрутинг

Фокусируется на быстром найме большого количества сотрудников, часто используя автоматизацию и групповые методы оценки



Холодный рекрутинг

Нацелен на привлечение пассивных кандидатов, которые не ищут работу активно, но могут быть заинтересованы в перспективных предложениях. Особенно эффективен для поиска редких и высококвалифицированных специалистов

