Рекрутеры заявили о буме привлечения работников из Африки

Так, сильнее всего число вакансий выросло в Кении — в 39 раз (с 161 вакансии в первом полугодии 2023-го до 6,4 тыс. вакансий в первом полугодии 2024-го). В ряде других африканских стран тоже произошло значительное увеличение числа предлагаемых мест, впрочем, в абсолютном выражении более скромное. Так, в Зимбабве число вакансий увеличилось в 15 раз (до 165), в Камеруне — в девять раз (до 130), в Замбии — в восемь раз (до 224). Кроме того, резкий рост количества вакансий был зафиксирован в Алжире (в семь раз, до 1,7 тыс.).