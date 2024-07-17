Рекой подать. Туристы рассказали, куда едут в круизы из Москвы

Из Москвы можно отправиться в водное путешествие в десятки городов — начиная от красавца Санкт-Петербурга и жаркой самобытной Астрахани и заканчивая древним Мышкином с его уникальной историей.
Гудки зовут
Москва, причал Северного речного вокзала. На улице слепит солнце, в воздухе вкусно пахнет варёной кукурузой, играет марш «Прощание славянки». Через минуту от 4-й пристани в направлении Волгограда отойдёт теплоход с десятками туристов. Их ждёт восьмидневное путешествие по историческим городам: Мышкин, Кострома, Нижний Новгород… А главное, единение с природой, свежий воздух и шум волн.
«Мы покупали путёвки заранее, в ноябре. Все наши друзья были в восторге от круизов на теплоходах, мы тоже решили не отставать», — рассказывает Ольга Байда. Вместе с мужем Юрием они приехали в Москву из Томска. За путешествие на корабле заплатили немало — 130 тыс. рублей. Но, говорят, оно того стоит. В программе круиза — трёхразовое питание, развлекательная программа, солнечные ванны на верхней палубе, шампанское и ежедневные экскурсии по городам.
«У нас уютная двухместная каюта. Выглядит как купе в поезде. Есть всё необходимое — кондиционер, столик, все удобства. Завтрак — шведский стол, на обед и ужин — три блюда по меню. Завтра утром нас ждут зарядка, танцы, киносеанс. Думаю, не заскучаем! Уже предвкушаю, как мы будем гулять по маленьким городкам, наслаждаться старинной архитектурой и увлекательными историями гидов, которые не найти в сети. А мне, как учителю истории, это особенно интересно», — продолжает туристка.
Раздаются два гудка, и корабль отходит. Отплывающие машут всем, кто стоит на берегу. Проходит немного времени, и судно скрывается из виду. Но вскоре к причалу подходит новый теплоход. Круизная жизнь на Северном речном вокзале в эти июльские дни кипит.
С севера и юга
«Мы продолжаем развивать речной транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Уже третий месяц в этом году круизные теплоходы идут до туристических центров страны от московских речных вокзалов. С начала навигации причалы приняли и отправили суда в путешествие уже более 700 раз, на борту побывали свыше 120 тыс. пассажиров», — отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Всего в столице два речных вокзала — Северный и Южный. Ежедневно отсюда отправляются теплоходы в десятки городов России — 13 различных лайнеров от эконом- до премиум-класса. По подсчётам столичного Дептранса, только за июль причалы обоих вокзалов примут и отправят суда в круиз более 350 раз.
«С Северного речного вокзала можно отправиться в путешествие по речному Золотому кольцу. Маршрут проходит по Москве-реке, Оке, Волге и объединяет более 10 туристических и исторических центров: Ярославль, Нижний Новгород, Кострому, Рязань и другие города. Завершается круиз на Южном речном вокзале», — рассказали в пресс-службе Дептранса. Это, кстати, новый круизный маршрут, который дополнит другие, не менее увлекательные круизы.
Две жемчужины
Кстати, Северный речной вокзал — памятник архитектуры. Этот «узел» канала Москва — Волга был построен в 1937 году. Сразу после открытия его стали называть «портом пяти морей». Четыре года назад вокзал-замок, который за свою долгую жизнь пришёл в упадок, реконструировали, сделав новым местом притяжения для москвичей и гостей столицы — с ресторанами, смотровой площадкой и зонами отдыха, где теперь проходят городские праздники. Обновлённый порт торжественно открыл в 2020 году мэр Москвы Сергей Собянин.
А в 2023-м очередь дошла и до Южного речного вокзала, построенного в 1930-х и перестроенного в 1980-е годы. Он тоже открылся после глобальной реконструкции. Так городу были возвращены две его «речные жемчужины».
Главные вопросы о турах
Где купить билеты?
Это можно сделать онлайн или на территории речных вокзалов. В нескольких метрах от главных зданий размещены павильоны, где туроператоры встречают гостей с 9.00 до 21.00 ежедневно.
Сколько стоит путешествие?
Двухдневный тур по ближайшим к столице городам (до Углича, Мышкина или Твери) обойдётся в среднем в 15−30 тыс. рублей на путешественника. А можно поехать и в двухнедельный круиз, обогнуть все острова Карелии или добраться до Астрахани. Цены на такие маршруты начинаются со 100 тыс. рублей на человека.
А есть ли что-то особенное этим летом?
«В июле самые частые рейсы будут отправляться в Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург», — заявили в Дептрансе. Среди самых интересных маршрутов — путешествие из Москвы в Карелию и обратно. За две недели туристы смогут увидеть легендарную «сковородку» в Костроме, пересечь на фуникулёре сразу два города, проплыть под разводными мостами и дотронуться до древней церкви. И это лишь на части пути.