Рекой подать. Туристы рассказали, куда едут в круизы из Москвы

«У нас уютная двухместная каюта. Выглядит как купе в поезде. Есть всё необходимое — кондиционер, столик, все удобства. Завтрак — шведский стол, на обед и ужин — три блюда по меню. Завтра утром нас ждут зарядка, танцы, киносеанс. Думаю, не заскучаем! Уже предвкушаю, как мы будем гулять по маленьким городкам, наслаждаться старинной архитектурой и увлекательными историями гидов, которые не найти в сети. А мне, как учителю истории, это особенно интересно», — продолжает туристка.