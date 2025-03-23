Рекорды продаж: почему русская водка в Китае стала мегапопулярной

«Они пьют свое 60-градусное байдзю, которое стоит сумасшедшие деньги: в переводе на русские рубли 0,5 литра этого напитка может стоить около 7 тыс. рублей. В этом смысле русская водка, даже несмотря на пошлины, выглядит очень привлекательной по цене. Также из России в Китай можно поставлять джин, который имеет хороший экспортный потенциал. Он будет гораздо дешевле английского или шотландского, но из потребителей мало кто ощутит разницу. Также мы вместо французов можем поставлять шампанское, оно у нас достаточно качественное, но более дешевое», — отметил Шапкин.