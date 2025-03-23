Рекорды продаж: почему русская водка в Китае стала мегапопулярной

«Дикая» популярность российских товаров в Китае
Товары российского производства пользуются высоким спросом среди китайских потребителей. В Поднебесной наблюдается «дикий рост популярности» продукции из России. Об этом пишет CNN.
«Полки заставлены самыми разнообразными российскими товарами — от шоколада и печенья до меда и водки», — говорится в сообщении телеканала.
В публикации отмечается, что скорость появления магазинов с российскими товарами удивляет даже коренное население. Начиная с 2022 года в Поднебесной открылись 2,5 тысячи таких точек. Большая часть из них зарегистрирована в провинции Хэйлуцзян, находящейся на российско-китайской границе, но такие магазины функционируют по всей стране.
Высокий спрос на российские товары привел к тому, что в Китае даже начали производить поддельную продукцию, которую выдают за российскую. В связи с чем власти КНР начали борьбу с подобными противоправными действиями.
Один из владельцев лавки в Пекине отмечает, что хорошо разбирают российские мед и шоколад, которые имеют высокое качество и особенно полюбились китайским потребителям. Другая местная владелица трех магазинов с российскими товарами отмечает, что продукция из РФ пользуется спросом, поскольку «подходят местным вкусам и запросам».
О том, почему российские товары пользуются популярностью в Китае, а также какая еще продукция из РФ может понравиться потребителям из КНР специально для ВФокусе Mail рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Китайцы хотят попробовать что-то альтернативное
Шапкин пояснил, что сейчас в Китае меняется взгляд на традиционные вкусы, и молодое поколение хочет попробовать что-то новое.
«Для них русская продукция — это экзотика, в частности русская водка. В связи с тем, что они вводят пошлины на импортный алкоголь из ЕС, например, коньяк или виски уже подорожали и будут дорожать в дальнейшем. Китайский потребитель хочет попробовать что-то альтернативное, а русская водка вряд ли там продается по высокой цене», — сказал эксперт.
Он уверен, что российская алкогольная продукция может занять в Китае достойную нишу, но над этим нужно серьезно работать.
Российская продукция по качеству не уступает европейской, но выигрывает в цене
«Они пьют свое 60-градусное байдзю, которое стоит сумасшедшие деньги: в переводе на русские рубли 0,5 литра этого напитка может стоить около 7 тыс. рублей. В этом смысле русская водка, даже несмотря на пошлины, выглядит очень привлекательной по цене. Также из России в Китай можно поставлять джин, который имеет хороший экспортный потенциал. Он будет гораздо дешевле английского или шотландского, но из потребителей мало кто ощутит разницу. Также мы вместо французов можем поставлять шампанское, оно у нас достаточно качественное, но более дешевое», — отметил Шапкин.
Высокий спрос на сладости из РФ эксперт объяснил тем, что российские производители поставляют продукцию, адаптированную под вкусовые предпочтения жителей Поднебесной.
«Что касается, например, шоколада, то какао-бобы у нас не растут, поэтому китайцам могут нравиться определенные сочетания вкусов в российской продукции. К тому же, если она высокого качества, то, конечно, она найдет своих потребителей на китайском рынке», — заключил Шапкин.