Рекорды 2024: названы самые необычные достижения года

Завершает подборку рекордов итальянский диджей Фабер Морейра, выступавший с сетом 10 дней и четыре часа подряд. Известно, что DJ Fabe начал музыкальный марафон 15 мая, а завершил его лишь утром 26 мая. При этом в день диджей отдыхал не более двух часов, а спал только по 15 минут прямо на сцене. Чтобы подготовиться к марафону, отмеченному впоследствии Книгой рекордов Гиннесса, Фабер двумя годами ранее отказался от всех вредных привычек, начал правильно питаться и заниматься спортом. И, кажется, ему это помогло, ведь за время десятидневного выступления диджей не пил даже кофе.