Рекорды 2024: названы самые необычные достижения года

Каждый год рекордсмены с разных уголков планеты совершают что-то невероятное, забавное, а порой — просто сумасшедшее. Какие достижения в 2024 году, по мнению Книги рекордов Гиннесса, стали самыми выдающимися.
Самый маленький кубик Рубика
В Японии в честь 50-летия кубика Рубика создали самый маленький экземпляр головоломки, для сборки которой может понадобиться пинцет и лупа. Местный производитель игрушек MegaHouse изготовил из алюминия кубик, который имеет диаметр около пяти миллиметров и весит лишь 0,3 грамма. В августе 2024 года Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что он является самой миниатюрной вращающейся головоломкой в мире.
Самый масштабный забег с яйцами на ложках
В начале ноября в Мексике прошел самый масштабный забег с необычными правилами. Во время традиционной ярмарки птиц около 2700 учащихся местной школы бежали, балансируя при этом яйцами на ложках. Правда, к финишу добралось лишь 2039 человек, завершивших забег без нарушения каких-либо правил. Несмотря на «ликвидацию» нескольких сотен участников, Книга рекордов Гиннесса все же отметила это мероприятие.
Самый большой айс-латте в мире
В США шеф-повар и звезда социальных сетей Ник ДиДжованни объединился с компанией Dunkin', чтобы побить мировой рекорд по приготовлению самого большого латте со льдом. Сообщается, что объем напитка составил 1044,77 литров. После регистрации достижения сотрудниками Книги рекордов Гиннесса, кофе разлили по чашкам, чтобы угостить более чем 300 сотрудников офиса Dunkin' в Массачусетсе (США).
Самая длительная поездка на одноколесном велосипеде
Ирландия также не осталась без собственного рекордсмена: местный житель Имон Кивени проехал на одноколесном велосипеде через всю страну, преодолев примерно 495 км за 5 дней 5 часов и 23 минуты. В интервью для Книги рекордов Гиннесса, что увековечила столь необычное достижение, Кивени рассказал, что его давно привлекала подобная цель, потому что она «казалась идеальным сочетанием пугающего и смешного».
Самый масштабный выгул собак
Время для милых рекордов: в Канаде местный житель Митчелл Руди побил рекорд по числу животных, которых одновременно выгуливал один человек. На прогулку он единоразово вывел 38 собак, спасенных с фабрик по разведению щенков и из бывших районов забоя скота. После регистрации рекорда, служба спасения собак помогла найти животным новый дом.
Самый высокий велосипед
Во Франции в июне изобрели велосипед, но на этот раз — самый высокий. Два друга, Николя Барриоз и Давид Пейру, соорудили гиганта высотой 7 метров и 74 сантиметра. Французы рассказали, что идея сделать что-то необычное, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, пришла к ним в пабе. На ее реализацию, к слову, у них ушло два года и «море пота и крови».
Самая маленькая стиральная машина
Пока в Японии создавали самый маленький кубик Рубика, житель Индии Себин Саджи продемонстрировал свои навыки в области миниатюрной инженерии, соорудив самую маленькую стиральную машину в мире. Несмотря на размер 3,3 см на 3,8 см, устройство исправно и способно выполнять полный цикл стирки, полоскания и отжима.
Самый быстрый фокусник
Не обошлось в 2024 году и без фокусов: житель Малайзии Эйвери Чин показал 17 оптических иллюзий всего за 3 минуты, установив новый рекорд Гиннесса. Среди продемонстрированных трюков было исчезновение и появление предметов, изменение узоров и другие виртуозные трюки.
Самая быстрая садовая тачка
В Великобритании автомеханик Дилан Филлипс установил новый рекорд Гиннесса, соорудив самую быструю в мире садовую тачку. Установлено, что чудо инженерии с моторчиком способно развивать скорость до 84 км/ч. Филлипс поделился, что идея создания самой быстрой тачки, как и самого высокого велосипеда, пришла именно в пабе. Вероятно, гениальные мысли посещают именно за пинтой пенного.
Самый длительный диджей-сет
Завершает подборку рекордов итальянский диджей Фабер Морейра, выступавший с сетом 10 дней и четыре часа подряд. Известно, что DJ Fabe начал музыкальный марафон 15 мая, а завершил его лишь утром 26 мая. При этом в день диджей отдыхал не более двух часов, а спал только по 15 минут прямо на сцене. Чтобы подготовиться к марафону, отмеченному впоследствии Книгой рекордов Гиннесса, Фабер двумя годами ранее отказался от всех вредных привычек, начал правильно питаться и заниматься спортом. И, кажется, ему это помогло, ведь за время десятидневного выступления диджей не пил даже кофе.
Другими итогами года поделились в нашей новогодней коллекции.