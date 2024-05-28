Летом 2024 года ожидается рекордное количество круизных туров

В 2024 году ожидается рекордное количество круизных туристов в летний сезон. Уже сейчас теплоходы заполнены на 80−90%, особенно в сегменте люкс. Цены на круизы в этом году незначительно увеличились, но повышение происходило постепенно. А это привело к увеличению бронирований на летний сезон на 15%. Статистикой поделилась Ассоциация Туроператоров (1).
По их прогнозам, сезон летней навигации 2024 года должен быть таким же активным, как и в предыдущем году. Спрос на этот период уже увеличился на 10−15%. Повышенный интерес к круизам привел к значительному росту количества продаж. Уже к середине января более 20% кают для речной навигации были забронированы.
Спрос на круизы разделился на две категории — бюджетный сегмент и люкс, причем 30% от всех бронирований составляет именно премиальный вариант.
При этом стоимость речных круизов осталась на том же уровне, что и в прошлом году, но теперь они стали более доступнее для туристов. Повышение цен не было таким ощутимым, как ожидалось, и многие путешественники, купившие туры заранее по акции, даже не заметили изменений.
Однако скидки на круизы сейчас практически отсутствуют, а цены на летние туры увеличились примерно на 10% по сравнению с зимним периодом из-за динамического ценообразования. При этом компании предлагают различную стоимость на круизы: от 5 000 до 15 000 тысяч рублей за человека.
Автор: Елизавета Чеботарева
Список источников:
1. Ассоциация Туроператоров. URL: https://www.atorus.ru/node/57083