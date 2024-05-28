Летом 2024 года ожидается рекордное количество круизных туров

При этом стоимость речных круизов осталась на том же уровне, что и в прошлом году, но теперь они стали более доступнее для туристов. Повышение цен не было таким ощутимым, как ожидалось, и многие путешественники, купившие туры заранее по акции, даже не заметили изменений.