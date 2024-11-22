Рекордная стоимость: витраж от «Тиффани» продали на аукционе за $12,48 млн

Известно, что данный витраж является совместной работой художника Луиса Комфорта Тиффани, сына основателя Tiffany & Co Чарльза Льюиса Тиффани, и Агнес Нортроп, одного из ведущих дизайнеров фирмы. Нортроп, которая начала работать в фирме в 1880-х годах, стала «первопроходцем» в сфере, где доминировали мужчины. В 1913 году она создала исключительный витраж для Первой баптистской церкви в Кантоне (Огайо, США).