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Рекордная стоимость: витраж от «Тиффани» продали на аукционе за $12,48 млн

Витраж Danner Memorial Window является совместной работой художника Луиса Комфорта Тиффани и Агнес Нортроп. Его выставили на аукцион впервые за 20 лет.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Sotheby's

Витраж от Tiffany Studios, созданный в XX веке для церкви в США, был продан на аукционе Sotheby’s за $12,48 млн (~ 1, 28 млрд рублей). Об этом пишет CNN.

Витраж Danner Memorial Window высотой 487 см был выставлен на продажу с первоначальной ценой в $4,5 млн (~ 463, 7 млн рублей). Однако всего за шесть с половиной минут стоимость лота выросла до миллиарда.

Известно, что данный витраж является совместной работой художника Луиса Комфорта Тиффани, сына основателя Tiffany & Co Чарльза Льюиса Тиффани, и Агнес Нортроп, одного из ведущих дизайнеров фирмы. Нортроп, которая начала работать в фирме в 1880-х годах, стала «первопроходцем» в сфере, где доминировали мужчины. В 1913 году она создала исключительный витраж для Первой баптистской церкви в Кантоне (Огайо, США).

Искусный лот выставили на аукцион впервые за 24 года, в последний раз она была продана в 2000 году за $2 млн (~ 206 млн рублей).

Джоди Поллак, председатель Sotheby’s, отметив достойную цену лота, рассказала, что данная работа — часть американского наследия, олицетворяющее мастерство Tiffany.

Эта впечатляющая ландшафтная витрина, созданная на пике карьеры Луи Комфорта Тиффани и Агнес Нортроп, олицетворяет непревзойденное мастерство Tiffany.

Джоди Поллак
председатель Sotheby’s

Ранее рассказывали, что золотые часы Tiffany&Co капитана, спасшего выживших после крушения «Титаника», продали почти за $2 млн.