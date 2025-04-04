Рекорд в открытом океане: как китайскому моряку удалось выжить без еды и питья 133 дня

Все это время Пун Лим ожидал спасения, он сбился со счету по количеству дней, которые находился на плоту, и считал лишь месяцы, ориентируясь по луне. Иногда в той местности пролетали самолеты, но из-за крошечных размеров плота они просто не могли заметить бедствующего моряка. Однажды он был замечен судном, шедшим под флагом США, но, как назло, в тот момент начался шторм, и моряка просто упустили из виду. Другой корабль также заметил бедствующего китайца, но вскоре изменил курс и по непонятной причине решил не спасать Пун Лима. Сам он в дальнейшем выдвигал версию, что причиной такого поступка была его национальность.