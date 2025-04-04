Рекорд в открытом океане: как китайскому моряку удалось выжить без еды и питья 133 дня

5 апреля 1943 года у берегов Бразилии рыбаками был обнаружен и спасен китайский моряк Пун Лим, который находился в открытом океане на плоту 133 дня. По сей день этот срок считается рекордным. Сам Пун Лим, узнав о своем достижении, выразил надежду, что никогда и никому не придется побить его рекорд.
Уничтожение судна Ben Lomond и спасение моряка
Пун Лим появился на свет в 1918 году на Хайнане. В 1942 году он поступил на службу на британское торговое судно Ben Lomond в качестве второго стюарда. В годы Второй мировой войны такая работа была достаточно опасной, поскольку судно могли атаковать противники, но прибыльной.
В ноябре 1942 года Ben Lomond выполняло рейс из ЮАР в Южную Америку и на третий день подверглось атаке со стороны немецкой подводной лодки U-172. После попадания снаряда судно начало тонуть. Из 55 членов экипажа удалось спастись лишь 11 морякам, и Пун Лим был в их числе. Он успел надеть спасательный жилет и покинуть судно до взрыва котлов.
Пробыв около двух часов в воде, он обнаружил спасательный плот, на котором ему предстояло провести несколько месяцев. Плот был оборудован тентом, который должен был спасти моряков от прямого воздействия солнечных лучей. Также на нем был заготовлен двухсуточный запас пресной воды и продуктов, рассчитанный на 25 человек, в который входили пресная вода в стальных баллонах, галеты, консервы с ветчиной, сгущенка, шоколад.
133 дня в океане
Пун Лим полагал, что надолго он на плоту не задержится, поскольку катастрофа произошла в месте, где активно ходят суда. Поэтому он принял решение растянуть запасы пищи на месяц. Но он не учел одного — плот постепенно сносило все дальше от судоходной трассы. Запасы еды постепенно уменьшались, и без добывания пищи он просто погиб бы от голода. В открытом океане долго думать о том, чем можно прокормиться, не пришлось. Пун Лим смастерил из подручных средств подобие удочки и начал ловить рыбу. Первые попытки оказались безуспешными, и только на третий день ему все же удалось выловить рыбу.
Но нахождение в экстремальной ситуации заставило моряка прибегнуть к новым методам поиска пропитания. Однажды он смастерил своеобразную ловушку для парящих птиц. В частности, он разложил остатки высушенной рыбы, тем самым пытаясь привлечь дичь. Одна чайка клюнула на уловку Пун Лима и, когда приблизилась к плоту, была схвачена.
Но и на этом находчивый моряк не остановился, следующей его целью стала акула. Из имевшегося под рукой гвоздя он смастерил крючок, а одну из пойманных птиц использовал в качестве приманки. И ему удалось выловить акулу длиной 1,5 метра и вытащить ее на борт, но рыба едва сама не съела его. В схватке с акулой Пун Лим забил ее металлическим баллоном, а после убил самодельной заточкой, которую также смастерил из гвоздя. Кровь пойманной дичи он использовал в качестве питья, а плавники засушил на солнце.
Все это время Пун Лим ожидал спасения, он сбился со счету по количеству дней, которые находился на плоту, и считал лишь месяцы, ориентируясь по луне. Иногда в той местности пролетали самолеты, но из-за крошечных размеров плота они просто не могли заметить бедствующего моряка. Однажды он был замечен судном, шедшим под флагом США, но, как назло, в тот момент начался шторм, и моряка просто упустили из виду. Другой корабль также заметил бедствующего китайца, но вскоре изменил курс и по непонятной причине решил не спасать Пун Лима. Сам он в дальнейшем выдвигал версию, что причиной такого поступка была его национальность.
Спустя месяцы своего плавания Пун Лим понял, что постепенно приближается к береговой линии, поскольку менялся цвет воды и увеличилось количество птиц.
Спасение рекордсмена и дальнейшая жизнь
В апреле 1943 года его обнаружили бразильские рыбаки. На сушу китаец вышел без посторонней помощи. Несмотря на столь длительное плавание в экстремальных условиях, его здоровью ничего не угрожало. За это время он сбросил всего лишь 9 кг, поэтому организм не был истощен.
Когда были установлены все обстоятельства случившегося, выяснилось, что Пун Лим пробыл в открытом океане 133 дня, что остается рекордным показателем и по сей день. Сам моряк, узнав об этом, сказал: «Надеюсь, что никогда и никому не придется побить этот рекорд».
История о чудесном спасении моряка была предана огласке. Король Великобритании Георг VI пригласил моряка в Лондон и вручил ему медаль Британской империи.
В дальнейшем Пун Лим решил перебраться в США, где продолжил заниматься привычным делом — работать на флоте, этому он посвятил свою жизнь. В 1983 году Пун Лим вышел на пенсию. После отставки он прожил еще семь лет и скончался в январе 1991 года в Бруклине.