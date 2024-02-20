Реконструированы лица людей, живших в Шотландии тысячи лет назад

Тесты выявили данные о четырех людях, живших в Пертшире на протяжении последних двух тысячелетий. В их число входят убитый в XIV веке мужчина 18 до 25 лет и хромая монахиня XVI века из средневекового цистерцианского женского монастыря Эльхо. Также ученые показали лицо женщины бронзового века, жившей около 4000 лет назад, и мужчины, который жил около 400−600 годов нашей эры и страдал от тяжелой физической работы.