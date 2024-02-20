Реконструированы лица людей, живших в Шотландии тысячи лет назад

В шотландском музее Перта реконструировали лица четырех людей, живших в этой местности тысячи лет назад, пишет The Guardian. Ученые Абердинского университета проанализировали человеческие останки из коллекции музея, используя последние достижения в области изучения древней ДНК, изотопного и радиоуглеродного анализа, а также судебно-медицинскую экспертизу.
Тесты выявили данные о четырех людях, живших в Пертшире на протяжении последних двух тысячелетий. В их число входят убитый в XIV веке мужчина 18 до 25 лет и хромая монахиня XVI века из средневекового цистерцианского женского монастыря Эльхо. Также ученые показали лицо женщины бронзового века, жившей около 4000 лет назад, и мужчины, который жил около 400−600 годов нашей эры и страдал от тяжелой физической работы.
Они будут смотреть на современных посетителей с цифровых портретов. Исследователи отметили, что эти лица людей не выделялись бы из толпы и сейчас. Портреты были созданы Крисом Ринном, экспертом по криминалистике и реконструкции лиц. Новые исследования и истории этих людей вместе с портретами будут выставлены в постоянной экспозиции с 30 марта.
Недавно ученый из Бразилии реконструировал внешность «человека-дракона».
Олеся Маевская