Рейтинг падает: депутат объяснила, почему травлю в школе игнорируют

В новом выпуске ведущие обсуждали тему буллинга. По словам депутата, с этой проблемой сталкиваются многие дети в стране. Лантратова отметила, что ее подопечные школьники и студенты разработали законопроект, продвигающийся сейчас в Госдуме и у которого получены все согласования.
«С травлей сталкиваются 70% учителей и 67% детей. Это большая проблема. У нас в 75% случаев скулшутинга (вооруженное нападение в учебном заведении) в основе лежит травля. И травля становится частой причиной подросткового суицида», — пояснила Лантратова.
Парламентария привела статистику исследований, согласно которой, если ребенка травят в детстве, то через 10−15 лет у него могут быть проблемы с психическим и в том числе соматическим состоянием. 28% детей, по ее словам, в возрасте сталкиваются с этой проблемой. Лантратова объяснила, почему в учебных заведениях эти проблемы обычно замалчиваются.
«Мы понимали: школам рассказывать о том, что внутри есть травля, было нельзя. Потому что был критерий оценки Министерства просвещения. Первое, что сделано — мы убрали из критерия оценки школы наличие скандала. Если школа рассказывает о том, что есть проблема и ее не могут решить, то она падала в рейтингах. Учителя чаще всего не замечали. Мы вводим понятие “травля”, [создается] целая система, как ребенок может об этом сообщить, как должна отреагировать администрация школы, какую роль играет классный руководитель. Мы анализировали опыт разных стран и такую систему предложили», — продолжила она.
Лантратова также объяснила, как будет решаться проблема с тем, что ни учителя, ни школьники не сообщают о проблемах травли.
«Здесь уже будет прописано. Учителям, конечно, это выгодно и нужно. Потому что на самом деле учителя страдают от того, что нет технологии выхода из этой проблемы. Почему мы приняли закон о запрете мобильных телефонов во время учебного процесса за исключением угрозы жизни и здоровью. Часто происходит: есть класс, есть детки, которые хотят учиться, но есть кто-то в классе неуправляемый. Он начинает кидать предметами в учителей — в этот момент происходит съемка видео и доведение учителя до стресса. Этим они срывают учебный процесс», — отметила депутат.
По словам Лантратовой, вопрос установки камер в классах поднимался, но многие родители выступают против.
«Родители считают, что это нарушает права ребенка, их личные права. На самом деле есть школы, где уже есть камеры. Но у нас родительское сообщество может выступать против. Мы нашли выход: приняли закон о статусе учителя, статусе педагога. Потому что, конечно, когда ребенок издевается над учителем, и весь класс на это смотрит, то уровень уважения к учителю и статус падает. Это очень большая проблема. Мы сейчас хотя бы нашли форму защиты педагога», — добавила Лантратова в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.