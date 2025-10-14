Рейтинг падает: депутат объяснила, почему травлю в школе игнорируют

«Здесь уже будет прописано. Учителям, конечно, это выгодно и нужно. Потому что на самом деле учителя страдают от того, что нет технологии выхода из этой проблемы. Почему мы приняли закон о запрете мобильных телефонов во время учебного процесса за исключением угрозы жизни и здоровью. Часто происходит: есть класс, есть детки, которые хотят учиться, но есть кто-то в классе неуправляемый. Он начинает кидать предметами в учителей — в этот момент происходит съемка видео и доведение учителя до стресса. Этим они срывают учебный процесс», — отметила депутат.