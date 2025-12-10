Рейды, сносы, штрафы: изменилось ли что-то в мигрантском гетто на Хилке после вмешательства Москвы

Хилокский жилмассив был построен еще в 50-е годы — пленные немцы возвели здесь аккуратные двухэтажки, между которыми тянулись тихие, уютные улочки. Это было место спокойной, размеренной жизни, где все знали друг друга в лицо. Все изменилось в 90-е, когда здесь открыли оптовый плодоовощной рынок — крупнейший за Уралом. Сюда хлынули тысячи мигрантов из Средней Азии, рынок разросся, постепенно захватывая дворы, подвалы и даже кладбище. Сегодня это единое пространство, где жилые дома буквально утопают в складах, нелегально построенных хостелах, стихийных кафе, общагах-бараках и горах мусора.
Транспортный хаос усугубляет и без того критическую ситуацию. Огромные фуры, следующие на рынок, круглосуточно идут по жилым улицам, не давая жителям прохода. Грузовики поднимают тучи пыли, создают постоянный шум и представляют прямую угрозу для детей, играющих во дворах.
Отчаявшиеся жители пытались бороться с этим самостоятельно — перекрывали проезд бетонными блоками, но ночью их разбирали, и наутро поток возобновлялся. После вмешательства властей здесь установили дорожный ограничитель. Водители-дальнобойщики дважды его ломали, и лишь с третьего раза, после усиления конструкции и монтажа камер видеонаблюдения, напор удалось сдержать.
Повседневный ад
Жизнь на Хилке — это постоянный шум фур, крики до утра, запах забитого во дворах скота и страх выйти вечером на улицу из-за свор бездомных собак. Пенсионерки рассказывают, как ложатся спать в тревоге, переживая, что могут не проснуться утром, так как пьяные компании мигрантов вышибут дверь. За замечание о мусоре или шуме здесь можно получить удар ножом или разбитый балкон.
Первые изменения начались после того, как активистка Жанна Олейникова прорвалась на прием к главе СК Александру Бастрыкину. Тот устроил публичный разнос новосибирским чиновникам.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, находящийся у власти чуть более года, подтверждает, что унаследовал от предшественников целый ряд застарелых проблем, и Хилок — одна из самых сложных. В качестве демонстрации активности его команда отчиталась о проведенных за год 40 рейдах, сносе 20 нелегальных объектов и ограничении движения фур. Правоохранительные органы изъяли тонны товаров, транспорт. Всем нарушителям были выписаны административные штрафы. Параллельно запущен процесс изъятия части земельных участков под муниципальные нужды, что прекращает несанкционированную торговлю и иную коммерческую деятельность.
Толчок к действиям
Власти обратили внимание на проблему лишь после того, как проблема неблагополучного микрорайона на улице Хилокской в Новосибирске была поднята на высшем государственном уровне. 18 сентября в ходе встречи с лидерами парламентских фракций руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий проинформировал президента Владимира Путина о сложной обстановке в этом микрорайоне, который местные жители называют «Хилокским гетто». Президент Владимир Путин согласился с важностью поднятой темы, отметив, что «и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует».
Глава государства также выразил готовность рассмотреть конструктивные предложения по совершенствованию миграционной политики. Новая Концепция государственной миграционной политики до 2030 года, принятая 15 октября, прямо предписывает властям противодействовать формированию этнических анклавов.
Чем живет Хилок сейчас
Председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов рассказал ВФокусе Mail, что после доклада депутата Леонида Слуцкого президенту о проблемах в районе Хилок существенных изменений не произошло. «Муниципальные власти ограничились отчетами о проделанной ранее работе, а снижение числа мигрантов носит сезонный характер — большинство просто уехало на родину», — пояснил Михайлов.
«Основными нарушениями на сегодняшний день остаются незаконное кафе “Моя 7я”, стихийные стоянки большегрузов и нелегальный автовокзал для мигрантов. После личного визита депутата Госдумы Дмитрия Новикова в микрорайон региональные власти возобновили диалог, что привело к первым рейдам и договоренностям о дальнейшей работе», — добавил активист.
Сам рынок формально не закрыт, так как находится на частной территории. Однако весной этого года торговцы покинули площадку и переехали на новую локацию — рынок «Азия-Сибирь» между Верх-Тулой и поселком Крупской.
«Этот новый рынок был создан на основании узбекско-российского межправительственного соглашения и стал, по сути, удачным итогом нашей многолетней борьбы за закрытие или вынос Хилокского рынка за пределы жилой застройки. Сейчас прежняя территория используется минимально — лишь под склады для продукции», — добавил он.
Ситуация со свалкой, по словам председателя РОО «Центр правовых инициатив потребителей», остается критической. Формально полигон «Левобережный» работает на законных основаниях — у него есть лицензия, и он включен в федеральный реестр. Однако, как подчеркивает активист, в процессе его эксплуатации грубо нарушаются требования природоохранного законодательства. Руководитель муниципального «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков, отвечавший за обслуживание свалки, был обвинен в крупной растрате и отправился за решетку.