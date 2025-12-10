Рейды, сносы, штрафы: изменилось ли что-то в мигрантском гетто на Хилке после вмешательства Москвы

Власти обратили внимание на проблему лишь после того, как проблема неблагополучного микрорайона на улице Хилокской в Новосибирске была поднята на высшем государственном уровне. 18 сентября в ходе встречи с лидерами парламентских фракций руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий проинформировал президента Владимира Путина о сложной обстановке в этом микрорайоне, который местные жители называют «Хилокским гетто». Президент Владимир Путин согласился с важностью поднятой темы, отметив, что «и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует».