Регуляторы США одобрили назальный спрей от депрессии

Большое депрессивное расстройство (MDD) является в США одним из наиболее распространенных психических расстройств: от него в стране страдает около 21 млн взрослых граждан. Нарушение работоспособности вследствие MDD наносит экономике существенный ущерб, поэтому все больше компаний работает над созданием лекарств, которые бы могли вылечить или хотя бы облегчить состояние людей с клинической депрессией, не вызывая при этом побочных эффектов.