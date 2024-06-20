Регулярный шум. Ученые выяснили, что храп приводит к гипертонии

Громкий храп, который нередко создает дискомфорт для членов семьи храпящего, как выяснили ученые, может быть ранним признаком артериальной гипертонии. К такому выводу пришли эксперты по сну из университета Флиндерса. В группе риска мужчины с избыточным весом. Именно они чаще страдают повышенным давлением и неконтролируемой гипертонией.