Регулярный шум. Ученые выяснили, что храп приводит к гипертонии

Громкий храп, который нередко создает дискомфорт для членов семьи храпящего, как выяснили ученые, может быть ранним признаком артериальной гипертонии. К такому выводу пришли эксперты по сну из университета Флиндерса. В группе риска мужчины с избыточным весом. Именно они чаще страдают повышенным давлением и неконтролируемой гипертонией.
Результаты работы опубликованы в журнале npj Digital Medicine. Это первое исследование, где для работы длительно использовались домашние средства мониторинга. Трекеры сна работали в течение девяти месяцев.
«Впервые мы можем объективно сказать, что существует значительная связь между регулярным ночным храпом и высоким кровяным давлением», — говорит ведущий автор доктор Бастьен Лечат из Института медицинских и медицинских исследований Флиндерса.
Специалисты отметили, что 15% участников (как раз-таки мужчины) храпят ⅕ ночи. Было обнаружено, отмечают эксперты, что те, кто регулярно храпит по ночам, в два раза чаще подвержен риску неконтролируемой гипертонии. Эти данные приведены в сравнении с теми, кто храпел нерегулярно.
Сам храп может служить ранним признаком гипертонии, так как низкое качество сна может усугублять ситуацию. Гипертония опасна тем, что она чревата сердечной недостаточностью, инсультами, инфарктами, болезнями сердца и почек.
Данные работы подчеркивают необходимость более тщательного изучения ситуации и включение храпа в число факторов риска, чтобы снизить гипертонию.