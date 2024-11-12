Регулярный отход ко сну улучшает эмоциональное состояние детей

Они изучили данные о сне и поведении 143 шестилетних детей. Оказалось, что малыши, которые ложились спать в одно и то же время, лучше контролировали эмоции и поведение в стрессовых ситуациях или при взаимодействии с другими детьми и взрослыми. Качество сна контролировали с помощью устройств, которые детям надевали на запястье. Гаджеты фиксировали активность и ночной сон участников в течение семи дней. Приборы учитывали также время засыпания, утреннего пробуждения, эффективность сохранения и общее количество сна.
Полученные данные сопоставили с результатами задачи, которую выполняли дети. Она была направлена на оценку их реакции на разочарование.
Так, ребенку предлагали выбрать игрушку из множества вариантов, которую потом убирали в прозрачную коробку с замком. Ребенок получал набор ключей, ни один из которых не подходил. Через четыре минуты исследователи возвращались с рабочим ключом и разрешали ребенку поиграть с игрушкой.
Также исследователи следили за ребятами, которые украшали рамки для фотографий с родителями. Поведение детей оценивалось как просоциальное, если они сотрудничали и делились, либо как антисоциальное, если они разрушали материалы для творчества или грубили родителям.
Таким образом, регулярность сна критически важна для развития просоциального поведения и поведения, соответствующего возрасту ребенка.
Ранее исследователи рассказали, что качество ночного отдыха улучшают утяжеленные одеяла. Они создают эффект обнимашек.