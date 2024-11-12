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Регулярный отход ко сну улучшает эмоциональное состояние детей

Время отхода ко сну может влиять на поведение и настроение детей даже больше, чем его качество или продолжительность. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Они изучили данные о сне и поведении 143 шестилетних детей. Оказалось, что малыши, которые ложились спать в одно и то же время, лучше контролировали эмоции и поведение в стрессовых ситуациях или при взаимодействии с другими детьми и взрослыми. Качество сна контролировали с помощью устройств, которые детям надевали на запястье. Гаджеты фиксировали активность и ночной сон участников в течение семи дней. Приборы учитывали также время засыпания, утреннего пробуждения, эффективность сохранения и общее количество сна.

Полученные данные сопоставили с результатами задачи, которую выполняли дети. Она была направлена на оценку их реакции на разочарование.

Так, ребенку предлагали выбрать игрушку из множества вариантов, которую потом убирали в прозрачную коробку с замком. Ребенок получал набор ключей, ни один из которых не подходил. Через четыре минуты исследователи возвращались с рабочим ключом и разрешали ребенку поиграть с игрушкой.

Также исследователи следили за ребятами, которые украшали рамки для фотографий с родителями. Поведение детей оценивалось как просоциальное, если они сотрудничали и делились, либо как антисоциальное, если они разрушали материалы для творчества или грубили родителям.

Таким образом, регулярность сна критически важна для развития просоциального поведения и поведения, соответствующего возрасту ребенка.

Ранее исследователи рассказали, что качество ночного отдыха улучшают утяжеленные одеяла. Они создают эффект обнимашек.