Регулярный отход ко сну улучшает эмоциональное состояние детей

Они изучили данные о сне и поведении 143 шестилетних детей. Оказалось, что малыши, которые ложились спать в одно и то же время, лучше контролировали эмоции и поведение в стрессовых ситуациях или при взаимодействии с другими детьми и взрослыми. Качество сна контролировали с помощью устройств, которые детям надевали на запястье. Гаджеты фиксировали активность и ночной сон участников в течение семи дней. Приборы учитывали также время засыпания, утреннего пробуждения, эффективность сохранения и общее количество сна.