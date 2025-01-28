Регистрация на рейс: что нужно знать перед полетом

При внутренних авиаперевозках регистрация обычно начинается за 2—4 часа до вылета и завершается примерно за 40 минут до отправления самолета. Онлайн-регистрация доступна заранее — за 24 часа до полета. Тем не менее эти сроки могут различаться в зависимости от конкретной авиакомпании и аэропорта, поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с информацией на сайте перевозчика.