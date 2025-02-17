Регионы выберут модель местного самоуправления

В случае принятия закон вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года регионам необходимо будет принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории. Закон важен для страны, ведь «во многом от того, как организована работа на местах и как отлажено взаимодействие с жителями», зависит общая работа власти в стране, уверен Крашенинников.