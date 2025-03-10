Рефлексия: как познакомиться с собой

Пока все вокруг говорят о необходимости эмпатии, из виду теряется не менее важная и, пожалуй, первостепенная в понимании окружающего мира и людей вещь. Это рефлексия. Благодаря ей мы можем отслеживать свои мысли, эмоции и чувства, анализировать свои поступки. Понимание себя и своего поведения ведет к способности быть более чутким к настроениям других. Разберемся в том, что такое рефлексия, зачем она нужна и что дает человеку, а также рассмотрим виды рефлексии, основные методы и ошибки. Поможет нам в этом эксперт — доцент Государственного университета управления и кандидат психологических наук Светлана Гришаева.