Референдум о сохранении СССР: попытка остановить распад страны

Власти Украинской ССР в бюллетень наряду с основным вопросом включили также и дополнительный о том, должна ли Украина входить в обновленный Союз на основе Декларации о госсуверенитете республики. Иными словами, во втором вопросе речь уже шла не об СССР как таковом, а обновленном ССГ, предполагавшим более широкие права и полномочия союзных республик, которые должны были войти в его состав. Интересен тот факт, что большинство жителей УССР поддержали оба варианта: положительно на всесоюзный вопрос ответили 70,2%, а на внутренний — 80,2%.