Референдум о сохранении СССР: попытка остановить распад страны

17 марта 1991 года в Советском Союзе состоялся референдум по сохранению единого государства. Впервые граждане СССР получили возможность выразить свое мнение о будущем своей Родины. Подавляющее большинство граждан высказались «за» сохранение СССР. Но, как показала история, мнение народа учтено не было, и через девять месяцев после проведения голосования Советский Союз прекратил свое существование.
«Парад суверенитетов» и шаг к спасению Союза
К началу 1990-х в Советском Союзе наблюдался острый политический кризис. Курс, проводимый первым и последним президентом страны Михаилом Горбачевым и направленный на демократизацию и гласность, привел к подрыву устоев, по которым Союз жил с момента своего образования.
С середины 1980-х стремительно падал авторитет центральной власти, о чем нельзя было и помыслить при предшественниках Горбачева. В 1988 году начался «парад суверенитетов»: часть союзных республик, включая РСФСР, приняли декларации о суверенитете, что грозило распадом Союза.
Первой о своем суверенитете объявила Эстония. Затем ее примеру последовали Литва и Латвия. К концу 1990 года о суверенитете объявили 14 из 15 республик, а четыре ССР (Армянская, Латвийская, Литовская и Эстонская) — даже о своей независимости. Противоречия, возникшие между союзным руководством и властями республик, привели к кризису управления в государстве.
Также в СССР наблюдался рост националистических и сепаратных настроений, который привел к межнациональным конфликтам на окраинах Союза. Граждане, желавшие перемен и демократических преобразований, все чаще воспринимали союзный центр как главное препятствие на пути к этому.
В сложившейся ситуации союзное руководство понимало, что страна буквально «трещит по швам», бездействие в данном случае было равносильно самоубийству. В декабре 1990 года Съезд народных депутатов принял постановление о проведении референдума по вопросу о сохранении единого государства. Инициатором такого решения выступил Горбачев.
Референдум поддержали девять союзных республик
Участие в референдуме приняли девять из 15 союзных республик. Власти Армянской, Грузинской, Латвийской, Литовской, Молдавской и Эстонской ССР отказались проводить голосование. При этом, участвовали в референдуме Абхазия и Южная Осетия, входившие в состав Грузии, а также Приднестровье и Гагаузия, будучи в состав Молдавии.
Кроме того, несмотря на противодействие со стороны властей шести республик, около двух 2 млн граждан, проживавших в неприсоединившихся к референдуму республиках, все же выразили свое мнение на избирательных участках, которые организовали местные организации, а также в воинских частях, находившихся в подчинении союзным Минобороны, КГБ и МВД.
В референдуме по всей стране приняли участие 148,5 млн граждан — 79,5% от общего числа избирателей. Им предлагалось ответить на вопрос о том, поддерживают ли они сохранение СССР «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». 113,5 млн (76,4%) принявших участие в голосовании высказались за сохранение страны.
Как голосовали в республиках
В России поддержали сохранение единой страны 71,3% жителей. Меньше всего в РСФСР идею о сохранении Союза одобряли в Свердловске — всего треть. В Москве и Ленинграде «за» высказалась примерно половина жителей. Среди национальных республик, которые номинально провозгласили себя союзными, но по факту входили в состав РСФСР, наибольшую поддержку сохранению Союза выразили Тыва (91,4%), Северная Осетия (90,2%), Калмыкия (87,8%), Татарстан (87,5%) и Башкирия (85,9%).
На референдуме в РСФСР, наряду с вопросом о сохранении СССР, также предлагалось высказаться о введении поста президента России. Эта идея также нашла отклик у россиян, и в июне 1991 года первым президентом РСФСР стал Борис Ельцин. Кроме того, в этот день в Москве проходил опрос о возможности избрания мэра города путем проведения выборов. Более двух третей москвичей приняли участие в голосовании, большинство из них высказались «за» проведение выборов мэра Москвы.
Власти Украинской ССР в бюллетень наряду с основным вопросом включили также и дополнительный о том, должна ли Украина входить в обновленный Союз на основе Декларации о госсуверенитете республики. Иными словами, во втором вопросе речь уже шла не об СССР как таковом, а обновленном ССГ, предполагавшим более широкие права и полномочия союзных республик, которые должны были войти в его состав. Интересен тот факт, что большинство жителей УССР поддержали оба варианта: положительно на всесоюзный вопрос ответили 70,2%, а на внутренний — 80,2%.
В Казахской ССР всесоюзный вопрос был несколько видоизменен, власти республики предлагали ответить на вопрос о сохранении страны как Союза равноправных суверенных государств. Подавляющее большинство (94,1%) ответили «да».
В Белорусской ССР «за» высказались 82,7%, в Азербайджанской — 93,3%, в Узбекской — 93,7%, в Киргизской — 94,6%, в Таджикской — 96,2%, в Туркменской — 97,9%. В Абхазии «да» ответили 98,6%, в Южной Осетии — 99,9%, в Приднестровье и Гагаузии — 98,3%.
На территории Латвии участие в референдуме смогли принять 436,8 тыс. человек, из них 95,1% высказались «за» сохранение Союза, в Литве — 501,3 тыс. (98,9%), в Эстонии — 222,2 тыс. (95%), в Армении — 3,5 тыс. (71,6%).
Обновленный Союзный договор и распад СССР
21 марта 1991 года Верховный Совет СССР подвел итоги референдума. Принятое парламентом постановление предписывало союзному руководству и органам власти в республиках следовать решению советского народа, а также «энергичнее вести дело к завершению работы над новым Союзным договором».
Спустя месяц, 23 апреля 1991 года, главы девяти союзных республик, участвовавших в голосовании, приняли заявление о действиях по сохранению единства страны, но в обновленном формате. 15 августа 1991 года был обнародован проект Договора о Союзе Суверенных Государств, его подписание было запланировано на 20 августа 1991 года.
Но 19 августа 1991 года представители правящей верхушки советского государства во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Эти события, вошедшие в историю как «августовский путч», помешали подписанию нового Союзного договора, а также окончательно похоронили авторитет руководства страны в глазах людей.
Отсутствие контроля над ситуацией со стороны Горбачева, трясущиеся на пресс-конференции руки Янаева говорили о многом, страна доживала свои последние месяцы. Фактически СССР прекратил свое существование после подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года. Юридически же Союз существовал до 26 декабря, когда Верховным Советом СССР была принята декларация о прекращении существования страны.