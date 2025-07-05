Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Астронавт NASA Николь Айерс опубликовала в соцсети Х фотографию редкого природного явления.
«Просто вау. Когда мы пролетали над Мексикой и США этим утром, я запечатлела этот спрайт (от английского sprite — “фея”)», — говорится в публикации.
По ее словам, подобные фотографии могут помочь ученым в изучении взаимосвязи между грозами и временными световыми явлениями.
Что такое спрайт?
В мезосфере, на высоте 50−80 километров, во время сильной грозы появляются разряды холодной плазмы красного цвета — спрайты. Они возникают через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее сотни миллисекунд. Спрайты распространяются одновременно вверх и вниз, достигая 60 километров в длину и ста — в диаметре.
Их еще нередко называют высотными молниями, однако, в отличие от последних, вещество в них не нагревается до очень высоких температур: в этом плане они больше похожи на холодные плазменные вспышки или газовые разряды в люминесцентных лампах.
Иногда спрайты видны с земли — неподвижные или «танцующие» в небе округлые объекты нередко принимают за НЛО.
В верхней части, на границе мезосферы и ионосферы, спрайты обычно заканчиваются плоскими «шляпами» — расходящимися на сотни километров кольцами красного свечения. Их называют эльфами — от аббревиатуры ELVES (Emissions of Light and Very Low Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources). Расшифровывается это как «световое излучение и низкочастотные возмущения от электромагнитных импульсов».