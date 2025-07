Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей

В верхней части, на границе мезосферы и ионосферы, спрайты обычно заканчиваются плоскими «шляпами» — расходящимися на сотни километров кольцами красного свечения. Их называют эльфами — от аббревиатуры ELVES (Emissions of Light and Very Low Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources). Расшифровывается это как «световое излучение и низкочастотные возмущения от электромагнитных импульсов».