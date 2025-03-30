Редкоземельные металлы на Украине — какие и где добывают

Что такое редкоземельные металлы?
Редкоземельные металлы — группа на самом деле не очень редких ресурсов, использующихся, прежде всего, в микроэлектронике. Их «редкость», во многом, связана со сложностью добычи. Наибольший их объем добывается в Китае, на втором месте — США.
Какие редкоземельные металлы есть на Украине?
На Украине добывают семь видов редкоземельных металлов:
- Церий (Ce), используется в производстве стекол
- Лантан (La), компонент сплавов с никелем
- Неодим (Nd), используется в магнитах
- Самарий (Sm), используется в ядерной промышленности
- Иттрий (Y), используется при изготовлении ракет
- Гадолиний (Gd), используется для визуализации опухолей
- Диспрозий (Dy), используется в стержнях управления ядерным реактором
Где находятся редкоземельные металлы на Украине?
Основная часть месторождений находится на южной границе ДНР и Запорожской области. Почти вся эта местность входит в новые регионы России или является прифронтовой зоной. Добыча там сейчас невозможна. На западе Украины есть месторождения в Винницкой и Житомирской области. Причем последние находятся в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Еще некоторые запасы есть в Одесской области и в районе Кривого Рога. Но там добыча затруднена близостью фронта и небольшим объемом ископаемых.
В чем интерес США к редкоземельным металлам на Украине?
Трамп посредством редкоземельных ресурсов Украины хочет увеличить масштаб суверенной американской экономики. В последние несколько десятилетий бизнес США массово переносил производственные мощности в Китай, следствием чего стала зависимость Америки от Поднебесной, потеря американцами рабочих мест
Получение редкоземельных металлов в этой борьбе играет важную роль, так как они активно применяются в производстве электроники. Китай использует свою рекордную добычу этих ресурсов для удешевления производства внутри страны, США пытаются делать тоже самое.
Сделка с Украиной по редкоземельным металлам для Трампа является выигрышной во всех отношениях. Американская промышленность получает новые ресурсы для расширения производства и — одновременно — получает новые заказы на производство оружия для ВСУ.
Мнение эксперта о редкоземельных металлах на Украине
Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что добывать редкоземельные металлы на Украине, фактически, невозможно:
«Никаких больших запасов редкоземельных металлов на Украине нет. Например, есть скандий в нескольких месторождениях, но его можно только попутно добывать. Чтобы какое-нибудь месторождение вовлечь в разработку, надо провести доразведку, пересчитать запасы, сделать проект освоения и привлечь финансирование, это всё занимает долгое время»
Главное, что нужно знать о редкоземельных металлах на Украине
Запасы ископаемых под контролем Киева крайне скудны. Месторождения есть, но они требуют больших вложений для их разработки. Многие из них, к тому же, находятся в прифронтовой зоне и могут вскоре перейти под контроль России.
США, тем не менее, пытаются выжать из Украины «все соки», при этом ситуация для американцев остается выигрышной. Так как в оплату за редкоземельные ресурсы Трамп будет поставлять оружие, произведенное на американских заводах.