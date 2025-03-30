Редкоземельные металлы на Украине — какие и где добывают

Основная часть месторождений находится на южной границе ДНР и Запорожской области. Почти вся эта местность входит в новые регионы России или является прифронтовой зоной. Добыча там сейчас невозможна. На западе Украины есть месторождения в Винницкой и Житомирской области. Причем последние находятся в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Еще некоторые запасы есть в Одесской области и в районе Кривого Рога. Но там добыча затруднена близостью фронта и небольшим объемом ископаемых.