Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкое письмо, подписанное отцами-основателями США, продадут на аукционе

На документе стоят подписи Джона Адамса, Бенджамина Франклина и Томаса Джефферсона. Эксперты оценили артефакт примерно в $1 млн.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Редкое письмо, подписанное тремя отцами-основателями Соединенных Штатов, выставят на аукцион Bonhams. Планируется, что лот уйдет с молотка примерно за $1 млн (~ 98 млн рублей). Об этом пишет CNN.

Официальный документ, подписанный Джоном Адамсом, Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном, адресован «Чрезвычайному посланнику короля Обеих Сицилий». В письме предпринимается попытка заключения договора о дружбе и торговле.

Это, вероятно, единственное письмо, подписанное всеми тремя отцами-основателями, людьми, наиболее ответственными за принятие Декларации независимости.

Представители аукционного дома Bonhams

Известно, что это письмо было написано в 1784 году, после того, как США обрели независимость. В том же году Конгресс поручил Адамсу, Франклину и Джефферсону заключить договоры с 20-ю странами, укрепив таким образом позиции Америки в мире.

Сообщается, что официальные торги начнутся 12 ноября. Начальная цена лота — $550 тыс (~ 53,9 млн рублей). Оценщики прогнозируют, что финальной ставкой станет $1 млн (~ 98 млн рублей).

Ранее рассказывали, что на аукционе продали 77-летний кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа.