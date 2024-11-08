Редкое письмо, подписанное отцами-основателями США, продадут на аукционе

Редкое письмо, подписанное тремя отцами-основателями Соединенных Штатов, выставят на аукцион Bonhams. Планируется, что лот уйдет с молотка примерно за $1 млн (~ 98 млн рублей). Об этом пишет CNN.
Официальный документ, подписанный Джоном Адамсом, Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном, адресован «Чрезвычайному посланнику короля Обеих Сицилий». В письме предпринимается попытка заключения договора о дружбе и торговле.
Это, вероятно, единственное письмо, подписанное всеми тремя отцами-основателями, людьми, наиболее ответственными за принятие Декларации независимости.
Известно, что это письмо было написано в 1784 году, после того, как США обрели независимость. В том же году Конгресс поручил Адамсу, Франклину и Джефферсону заключить договоры с 20-ю странами, укрепив таким образом позиции Америки в мире.
Сообщается, что официальные торги начнутся 12 ноября. Начальная цена лота — $550 тыс (~ 53,9 млн рублей). Оценщики прогнозируют, что финальной ставкой станет $1 млн (~ 98 млн рублей).
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