Редкое издание сказки «Маленький принц» выставлено на продажу

Редкая машинописная копия сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с многочисленными рукописными исправлениями и пометками автора будет выставлена на продажу.
Сообщается, что исключительный экземпряр будет представлен на ежегодной художественной ярмарке Abu Dhabi Art (Абу-Даби, ОАЭ) в конце ноября. Стоимость книги уже оценили в $1,25 млн (~ 121 млн рублей).
Всего в мире существует только три экземпляра данного издания. Один из них находится в Центре Гарри Рэнсома в Остине (штат Техас, США), а другой хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже. Выставленная на продажу версия, считается единственной из тех, что Сент-Экзюпери сохранил в качестве своего собственного рабочего экземпляра.
Эксперты считают, что данный экземпляр Сент-Экзюпери оставил своей возлюбленной Сильвии Гамильтон перед возвращением на войну. Известно, что писатель покинул США в апреле 1943 года и, как полагают, погиб во время разведывательной миссии в июле 1944 года.
Сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери впервые была опубликована в США в 1943 году на французском и английском языках под названием «The Little Prince». Сегодня считается, что, за исключением религиозных текстов, это самая переводимая книга в мире.
Отметим, что именно на страницах данного экземпляра впервые в письменном виде появились знаменитые строки: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» (оригинал цитаты на французском языке: «On ne voit bien qu’avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux»).
Помимо прочего, известно, что к книге прилагаются два оригинальных карандашных наброска принца и чек, подписанный Сент-Экзюпери.
Ранее рассказывали, что прежде утерянный экземпляр Конституции США продан за $9 млн.