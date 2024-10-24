Редкое издание сказки «Маленький принц» выставлено на продажу

Всего в мире существует только три экземпляра данного издания. Один из них находится в Центре Гарри Рэнсома в Остине (штат Техас, США), а другой хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже. Выставленная на продажу версия, считается единственной из тех, что Сент-Экзюпери сохранил в качестве своего собственного рабочего экземпляра.