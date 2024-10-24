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Редкое издание сказки «Маленький принц» выставлено на продажу

Этот исключительный экземпляр, принадлежавший Антуану де Сент-Экзюпери, содержит рукописные заметки и исправления автора. Стоимость книги оценили в $1,25 млн (~ 121 млн рублей).

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Peter Harrington

Редкая машинописная копия сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с многочисленными рукописными исправлениями и пометками автора будет выставлена на продажу.

Сообщается, что исключительный экземпряр будет представлен на ежегодной художественной ярмарке Abu Dhabi Art (Абу-Даби, ОАЭ) в конце ноября. Стоимость книги уже оценили в $1,25 млн (~ 121 млн рублей).

Всего в мире существует только три экземпляра данного издания. Один из них находится в Центре Гарри Рэнсома в Остине (штат Техас, США), а другой хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже. Выставленная на продажу версия, считается единственной из тех, что Сент-Экзюпери сохранил в качестве своего собственного рабочего экземпляра.

Эксперты считают, что данный экземпляр Сент-Экзюпери оставил своей возлюбленной Сильвии Гамильтон перед возвращением на войну. Известно, что писатель покинул США в апреле 1943 года и, как полагают, погиб во время разведывательной миссии в июле 1944 года.

Источник: Peter Harrington

Сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери впервые была опубликована в США в 1943 году на французском и английском языках под названием «The Little Prince». Сегодня считается, что, за исключением религиозных текстов, это самая переводимая книга в мире.

Отметим, что именно на страницах данного экземпляра впервые в письменном виде появились знаменитые строки: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» (оригинал цитаты на французском языке: «On ne voit bien qu’avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux»).

Помимо прочего, известно, что к книге прилагаются два оригинальных карандашных наброска принца и чек, подписанный Сент-Экзюпери.

Ранее рассказывали, что прежде утерянный экземпляр Конституции США продан за $9 млн.