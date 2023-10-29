Редкий минерал, названный в честь россиянина, впервые нашли в земной породе

В Израиле, в пустыне Негев, он появился в обломках, выброшенных на поверхность в результате мощного подземного взрыва.

Что такое гроховскиит и как его открыли

Геологи из Силезкого университета в Польше и Университета Бен-Гуриона в Израиле в ходе полевого сезона 2019−2021 годов собирали образцы в геологической формации Хатрурим — одной из хорошо известных областей с обнажениями пород (выходом на поверхность Земли). И обнаружили на дороге Арад — Мертвое море так называемую эксплозивную брекчию — для обывателя это выглядит как спекшаяся крошка из обломков камней.

Как пояснили эксперты, глубокие процессы в земле — перемещение магмы и газов к поверхности, могут приводить к повышению температур, плавлению породы и взрывам. В результате чего образовывают вертикальные, похожие на трубы или трещины, каналы, из которых выбрасывает брекчию из осколков минералов и пород, скрепленных мелкозернистым «цементом». Такую ученые и нашли в слоистых породах Хатрурим. Последующий анализ состава показал содержание дисульфидов хрома, которые ранее выделяли из метеоритов.

«Дисульфиды хрома, известные из метеоритов, такие как гроховскиит (CuCrS2), впервые были обнаружены в земной породе — в необычной фосфидсодержащей брекчии, собранной на пирометаморфическом комплексе Хатрурим в пустыне Негев, Израиль. До этого гроховскиит был обнаружен в железном метеорите Уакит (IIAB), Бурятия, и почти одновременно описан в железном метеорите из Арнем-Ленд, Северная территория, Австралия», — говорится в исследовании команды в журнале Minerals.

Формация Хатрурим также известна своим активным природным пирометаморфизмом — при нем породы быстро преобразовываются под действием экстремального тепла (например, от магмы или горения ископаемого топлива). В результате получаются пирометаморфические породы, переплавленные и перекристаллизованные. В Хатрурим они встречаются вдоль крупного тектонического разлома, который идет по дну Мертвого моря через Израиль, Палестину и Иорданию.

По версии ученых, «космические» зерна гроховскиита образовались в пустыне Негев в результате плавления при сгорании битумного вещества, которое содержалось в изначальных глубинных породах. Сыграло роль и совпадению таких факторов, как тектоническая активность рядом и метановые ловушки. В итоге редкий минерал оказался выброшен на поверхность и попал в руки ученых.

Первый внеземной дисульфид хрома CuCrS2 нашли в качестве мелких включений в метеорите Уакит, приземлившемся в 2016 году в Бурятии. В 2019-м его зарегистрировали как космический минерал, которому присвоили имя в честь руководителя лаборатории ExtraTerra Consortium УрФУ Виктора Гроховского.

Команда под его началом занималась исследованием другого метеорита, упавшего в Челябинской области в 2013 году. В том же году один из ведущих мировых научных журналов Nature признал Виктора Гроховского одним из самых заметных ученых года.