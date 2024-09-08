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Редкий экземпляр Конституции США выставят на аукцион

Один из немногих хорошо сохранившихся экземпляров Конституции США может уйти с аукциона за десятки миллионов долларов.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

В конце сентября 2024 года на аукционе в Северной Каролине выставят редкий экземпляр Конституции США, который на протяжении веков считался утерянным.

Издание The Seattle Times пишет, что экземпляр нашли в металлическом шкафу, который стоял в заброшенной комнате, заваленной стульями.

Конституция была напечатана после того, как Конституционный конвент завершил разработку предлагаемых рамок государственного устройства страны в 1787 году. Затем документ был отправлен Конгрессу неэффективного первого американского правительства в соответствии со Статьями Конфедерации с просьбой разослать его 11 штатам для ратификации народом.

Данный экземпляр — один из 100, напечатанных секретарем того Конгресса Чарльзом Томсоном. Вместе с Конституцией на первом и последнем листах находится письмо Джорджа Вашингтона с просьбой о ратификации.

«Чтобы обеспечить все права независимого суверенитета каждому и в то же время обеспечить интересы и безопасность для всех, люди, вступающие в общество, должны отказаться от доли свободы, чтобы сохранить остальное», — писал он.

В частных хранилищах очень мало копий Конституции, поэтому сложно оценить, сколько в конечном итоге может стоить экземпляр. Например, копия была продана в 2021 году за 43 миллиона долларов.

На аукционе минимальная ставка в размере одного миллиона долларов (89,8 миллиона рублей) уже сделана.

Ранее на аукционе были выставлены Легендарный костюм принцессы Леи и молот Тора.