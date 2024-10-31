«Редкие проклятия». В британском поместье нашли мистические знаки

«Исследования в Гейнсборо Олд Холл открыли потрясающую группу вырезанных защитных знаков (иногда называемых “ведьмиными знаками”). Также найдены редкие надписи-проклятия», — говорится в сообщении.
Один из волонтеров фонда обнаружил на территории поместья около 20 вырезанных знаков на стенах с наибольшей концентрацией в крыле для прислуги. Среди находок встречаются простые круги-ловушки для демонов, возможное обращение к Деве Марии в виде пересекающихся букв V и защитная пентаграмма, говорится в пресс-релизе. Кроме того, в усадьбе обнаружено около 100 знаков против пожара.
Организация также обнаружила на стенах поместья редкие надписи-проклятия, которые чаще всего связываются с более ранними периодами британской истории, нежели Гейнсборо Олд Хилл. Однако, как отметили в фонде, надписи из поместья датируются периодом не ранее 1596 года, когда усадьбой владел Уильям Хикман. Так, в одном из случаев имя Хикмана было записано вверх ногами — такая запись считалась проклинающей человека.
В пресс-релизе подчеркивается, что коллекция «ведьминых знаков» в Гейнсборо Олд Холл является крупнейшей из всех мест, находящихся под охраной фонда English Heritage.
«Причина такой концентрации защитных знаков остается загадкой», — подчеркнул старший хранитель коллекции English Heritage Кевин Бут.
Организация называет Гейнсборо Олд Холл одним из самых больших и хорошо сохранившихся средневековых поместий в Англии. Его выстроил барон сэр Томас Бург во второй половине XV века. В XVI веке поместье дважды посещал английский король Генрих VIII, известный шестью браками и разрывом с католической церковью.