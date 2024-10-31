«Редкие проклятия». В британском поместье нашли мистические знаки

Организация также обнаружила на стенах поместья редкие надписи-проклятия, которые чаще всего связываются с более ранними периодами британской истории, нежели Гейнсборо Олд Хилл. Однако, как отметили в фонде, надписи из поместья датируются периодом не ранее 1596 года, когда усадьбой владел Уильям Хикман. Так, в одном из случаев имя Хикмана было записано вверх ногами — такая запись считалась проклинающей человека.