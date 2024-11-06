Редкие десять центов с опечаткой продали на аукционе за $506 тысяч

Редкий американский десятицентовик 1975 года, на котором отсутствует знак монетного двора, был продан на аукционе за $506, 250 (~ 49,6 млн рублей). Об этом сообщает United Press International.
Компания GreatCollections, которая организовала аукцион, рассказала, что в 1978 году монета была приобретена коллекционером из Огайо (США) за $18,200 долларов (~ 1,7 млн рублей), после чего оставалась в семье почти 50 лет.
В 2024 году, когда коллекционер решил продать монету, специалисты оценили ее в $506, 250 (~ 49,6 млн рублей). Десятицентовик примечателен отсутствием на нем знака монетного двора с буквой «S», который означает, что монета была отчеканена в Сан-Франциско (Калифорния, США). В настоящее время известно, что существует всего два идентичных экземпляра.
Может показаться удивительным, но редкую монету быстро приобрели несмотря на достаточно высокую стоимость. Известно, что серьезные коллекционеры из Германии, Японии и Великобритании, а также коллекционеры из США активно следили за ходом аукциона.
Это Грааль современных монет, которого нет в коллекциях Смитсоновского института, ANS и ANA institutional collections. После энергичных торгов, в конечном счете, его выиграл наш давний клиент, который ценит раритеты, которые нечасто появляются на рынке.
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