Редкие десять центов с опечаткой продали на аукционе за $506 тысяч

В 2024 году, когда коллекционер решил продать монету, специалисты оценили ее в $506, 250 (~ 49,6 млн рублей). Десятицентовик примечателен отсутствием на нем знака монетного двора с буквой «S», который означает, что монета была отчеканена в Сан-Франциско (Калифорния, США). В настоящее время известно, что существует всего два идентичных экземпляра.