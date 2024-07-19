Редкие амурские тигрята впервые показались посетителям Кельнского зоопарка

Амурские тигры, также известные как уссурийские, обитают на Дальнем Востоке России и в Северо-Восточной части Китая. По данным Центра «Амурский тигр», они являются «самыми крупными из ныне живущих кошек на планете». Самцы обычно весят 180−320 кг и достигают в длину до 3,6 метров (включая хвост). Данный вид является вымирающим, он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также в Красную книгу Российской Федерации. Считается, что сегодня во всём ареале в России осталось лишь ~750 амурских тигров.