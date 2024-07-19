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Редкие амурские тигрята впервые показались посетителям Кельнского зоопарка

18 июля два амурских тигренка впервые появились на публике в Кельнском зоопарке в Германии.

Источник: Thomas Banneyer/picture alliance via Getty Images

18 июля два детеныша амурского тигра впервые появились на публике в Кельнском зоопарке в Германии. Детеныши исследовали свой вольер вместе со своей матерью — 13-летней тигрицей Катинкой.

Катинка была привезена из зоопарка в Нюрнберге прошлым летом в обмен на кельнскую тигрицу Акину после того, как существующие пары в двух зоопарках долгое время не могли произвести потомство. Представители Кельнского зоопарка сообщили, что после обмена, Катинка быстро нашла общий язык с 9-летним тигром Серганом, благодаря чему на свет появились новые представители исчезающего вида.

Тигрята — самка по имени Точка (Tochka) и самец по имени Тимур — родились в середине апреля, сейчас каждый из них весит около 13 килограммов. Пока детеныши потребляют только молоко, но их интерес к мясу постепенно растет.

Амурские тигры, также известные как уссурийские, обитают на Дальнем Востоке России и в Северо-Восточной части Китая. По данным Центра «Амурский тигр», они являются «самыми крупными из ныне живущих кошек на планете». Самцы обычно весят 180−320 кг и достигают в длину до 3,6 метров (включая хвост). Данный вид является вымирающим, он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также в Красную книгу Российской Федерации. Считается, что сегодня во всём ареале в России осталось лишь ~750 амурских тигров.

В различных европейских зоопарках в настоящее время, в рамках программы по сохранению и разведению животных, содержится 240 амурских тигров. Исследователи надеются, что таким образом им удастся восстановить популяцию исчезающего вида.

Кстати, недавно в зоопарке Барнаула в один день родилось восемь тигрят. Подробнее узнать про это, а также посмотреть на тигрят можно по ссылке.

Кристина Корчанова