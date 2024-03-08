Редкая монета с пальмой и именем священника Елеазара найдена в Израиле

Как пояснили ученые, в этих пещерах Иудейской пустыни уже около семи лет ведутся экстренные археологические работы, так как сокровища были впервые обнаружены в середине прошлого века и с тех пор постоянно находятся под угрозой разграбления. Археологи стараются опередить черных копателей, чтобы сохранить как можно больше древностей для истории. И каждый раз, по их словам, раскопки в Мурабаат приводят к удивительным открытиям.
Пещеры Мурабаат, что означает квадратные, в ущелье живописного ручья Дарга Иудейской пустыни во II веке н. э. стали убежищем для еврейских повстанцев во время восстания иудеев против римской оккупации при императоре Адриане. Бойцы, которые прятались там, оставили документы и другие артефакты, в том числе письма, подписанные предводителем восстания Симеоном (Шимоном) Бар-Кохбой. Это была очередная и безуспешная в итоге попытка восстановить независимость и еврейскую государственность.
Повстанческое государство начало чеканку собственных денег: монеты были и серебряные, и бронзовые, часто их переделывали из римских денег — удаляли изображение императора и сверху наносили свое. На большинстве шекелей или тетрадрахм было имя предводителя Шимона Бар-Кохбы, а также изображена Святая Святых Иерусалимского храма.
Но исключением были несколько самых ранних вариантов монет, выпущенных в самом начале восстания. На них значилось имя Елеазара-священника. Именно такую редкую денежную единицу и нашли археологи во время недавнего исследования.
На аверсе изображено финиковое дерево, а по обе стороны от ствола — надпись на древнееврейском «Елеазар Священник». На реверсе — гроздь винограда окружена текстом «Первый год искупления Израиля».
По мнению ученых, речь может идти о таннаическом раввине Елеазаре Хамодае (он же Элазар Модай), который во времена восстания был значимой религиозной фигурой. О нем известно, что священник жил в городе Бейтар, где находился штаб восстания. И там же погиб, по-видимому, в дни мятежа, как говорится в Талмуде.
Ранее команда археологов обнаружила в Иудейской пустыне, помимо документов восстания, фрагменты свитка Двенадцати малых пророков, римские железные мечи, один из которых сохранился в ножнах, целую древнюю корзину и множество других артефактов. Ученые настолько встревожены хищением древностей, что даже открыли на официальной странице Управления древностей Израиля сбор добровольцев, которые захотят присоединиться к ним и помочь собрать ценности пустыни в новом сезоне раскопок уже в этом месяце.