Редкая монета с пальмой и именем священника Елеазара найдена в Израиле

Как пояснили ученые, в этих пещерах Иудейской пустыни уже около семи лет ведутся экстренные археологические работы, так как сокровища были впервые обнаружены в середине прошлого века и с тех пор постоянно находятся под угрозой разграбления. Археологи стараются опередить черных копателей, чтобы сохранить как можно больше древностей для истории. И каждый раз, по их словам, раскопки в Мурабаат приводят к удивительным открытиям.