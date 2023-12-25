Редчайший рисунок Ван Дейка продадут на аукционе

Аукционный дом Christie's выставит на продажу редкий рисунок фламандского живописца Антониса Ван Дейка, ученика Питера Пауля Рубенса. Ожидается, что произведение искусства будет продано за $800 тыс. — $1,2 млн, что станет абсолютным рекордом для работ художника. Об этом сообщает Artnet News.

Выставленный на продажу рисунок был создан примерно в XVII веке и был частью цикла гравюр «Иконография» — серии портретов выдающихся современников Ван Дейка. На этой работе автор изобразил Вильгельма Гондиуса — фламандского картографа, художника и гравера.

«Эти гравюры действительно позволили Ван Дейку упрочить свои позиции в портретной живописи. Я нисколько не преувеличиваю, когда говорю, что он был самым влиятельным из портретистов XVII века», — отметил Стайн Алстинс, директор международного отдела графики старых мастеров Christie’s.

Уникальность портрета Вильгельма Гондиуса состоит в том, что это последняя работа из цикла, которая находится в частной собственности. Все остальные произведения — их всего около 40−50 штук — хранятся в музеях по всему миру. Так, увидеть их можно в Институте искусств Чикаго, Музее Гетти в Лос-Анджелесе или Британском музее.

Портрет Вильгельма Гондиуса будет продан на аукционе Christie's Old Master and British Drawings 1 февраля 2024 года.

Представители аукционного дома считают, что у этой работы есть все шансы побить предыдущий рекорд художника. Он составлял около $800 тыс. и был установлен в 1985 году при продаже еще одного рисунка из цикла гравюр «Иконография». В 2019 году Christie's продал еще один рисунок Ван Дейка — его стоимость составила $269,4 тыс., что значительно превзошло оценочную стоимость работы.

Ранее на аукцион Sotheby's была выставлена картина Питера Пауля Рубенса «За святым Себастьяном ухаживают два ангела». Ее эстимейт составил £6 млн (чуть больше $7,6 млн). Примечательно, что эта работа официально считалась утерянной последние 300 лет. Ее нашли 60 лет назад в американском штате Миссури, а 15 лет назад продали как работу кисти французского художника Лорана де ля Хайра.