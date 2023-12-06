11:44 (мск), источник: Газета.Ру

Редчайшего горала нашли в России

На видеозаписи, сделанной в национальном паркое «Земля леопарда», был зафиксирован редчайший горал. На кадрах видно, как животное осторожно передвигается по каменистой местности, а затем быстро удаляется от места съемки.

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За одиннадцать лет работы национального парка это всего лишь девятый случай, когда удалось запечатлеть этого скрытного копытного на фотоловушку. Более того, именно эта особь ранее не была зарегистрирована учеными. Специалисты смогли определить это благодаря уникальной форме рогов у всех горалов, которая является индивидуальной, подобно отпечатку пальца у человека. Таким образом, ученым будет возможно определить численность этого редкого животного.

Амурский горал является чрезвычайно редким видом не только в России, но и во всем мире. Он включен в Международную Красную книгу как «уязвимый» вид. Предполагается, что во всем мире существует всего около 1500 особей. Российская популяция этого вида разделена на небольшие группы, одна из которых обитает на территории национального парка «Земля леопарда».

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