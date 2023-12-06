Редчайшего горала нашли в России

За одиннадцать лет работы национального парка это всего лишь девятый случай, когда удалось запечатлеть этого скрытного копытного на фотоловушку. Более того, именно эта особь ранее не была зарегистрирована учеными. Специалисты смогли определить это благодаря уникальной форме рогов у всех горалов, которая является индивидуальной, подобно отпечатку пальца у человека. Таким образом, ученым будет возможно определить численность этого редкого животного.