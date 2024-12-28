«Редакторы» или «редактора»: как правильно пишется слово во множественном числе

У филолога мы выяснили, почему в этом слове делают ошибки и какие еще есть примеры с аналогичным правилом постановки ударения и окончания во множественном числе. Также вы узнаете, можно ли использовать оба варианта и какой из них допустим в письменной, а какой — в разговорной речи. Давайте разбираться, как все-таки правильно — «редАкторы» или «редакторА».
Как писать слово по правилам русского языка: «редАкторы» или «редакторА»
Нормативным написанием слова «редактор» во множественном числе является форма «редакторы». Это правило отражено в электронной версии «Большого орфоэпического словаря» М. Каленчука, Л. Касаткина и Р. Касаткиной (1). Эту же форму написания слова предлагает «Словарь ударений для работников радио и телевидения» Ф. Агеенко и М. Зарвы (2).
Примеры правописания слова «редакторы» во множественном числе
Слово может употребляться в двух значениях. В обоих следует писать букву Ы в окончании множественного числа. Рассмотрим примеры для каждого.
1. «Редакторы» в значении «компьютерная программа»:
На курсах дизайнеры изучают известные графические редакторы.
Текстовые редакторы — это программы автоматической проверки текста, которые находят орфографические ошибки и опечатки.
2. «Редакторы» в значении «профессия»:
Главные редакторы редко сами пишут текст — для этого у них есть штат авторов.
Редакторы газет отвечают не только за текст, но и за визуальное оформление, дизайн и верстку каждого выпуска.
Возможно ли другое написание
В разговорной речи при употреблении слова в значении профессии допускается говорить «редакторА» по аналогии со словом «докторА». Как пояснила Анастасия Крайникова, филолог школы «ИнтернетУрок», орфоэпический словарь Р. Аванесова дает сразу две формы — «редАкторы» и «редакторА». Но последняя относится к устной разговорной речи и используется только для слова в значении «профессия».
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
— В форме множественного числа слова «редактор» часто делают ошибку, потому что окончания имен существительных во множественном числе в именительном падеже не унифицированы, — комментирует Анастасия Крайникова. — То есть нет единообразного написания слов в отличие от окончания имен существительных в единственном числе. Слово «редактор» относится к 2-му склонению — во множественном числе в именительном падеже существительные такого типа могут иметь разные окончания: -ы/-и, -а/-я, -е.
Эксперт подчеркнула, что написание слова «редакторы» и подобных ему обусловлено традицией. Свое влияние оказывает и разговорная речь: ударение смещается на последний слог — «редакторА» — по аналогии с литературной нормой слова «докторА».
— Четко сформулированного универсального правила, которое бы позволило писать без ошибок все слова, не существует, — подвела итог Анастасия Крайникова. — Если сомневаетесь, как правильно, «редАкторы» или «редакторА», то лучше обратиться к словарю и прояснить этот момент в авторитетном источнике.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В русском языке довольно много слов, в которых можно ошибиться, даже зная правила. Собрали для вас несколько примеров тех из них, в окончании множественного числа которых всегда есть шанс поставить неверное ударение или написать не ту букву:
«ИнженЕры» или «инженерА»? Правильно — «инженЕры».
«ПрофЕссоры» или «профессорА»? Правильно — «профессорА».
«ШофЕры» или «шоферА»? Правильно — «шофЕры».
«ЛЕкторы» или «лекторА»? Правильно — «лЕкторы».
Как видно, все указанные слова имеют свои особенности ударения, и запоминание их правильного написания и произношения действительно важно, так как в русском языке нет универсального правила для всех подобных слов.
Если вы хотите избежать ошибок, рекомендуется проверять слова в словаре или использовать специальные приложения для изучения русского языка.
Список источников
1. Каленчук М., Касаткин Л., Касаткина Р. Большой орфоэпический словарь.
2. Агеенко Ф., Зарва М. Словарь ударений для работников радио и телевидения. 1984.
Автор: Антонина Черенова
Эксперт: Анастасия Крайникова, филолог школы «ИнтернетУрок»