«Редакторы» или «редактора»: как правильно пишется слово во множественном числе

У филолога мы выяснили, почему в этом слове делают ошибки и какие еще есть примеры с аналогичным правилом постановки ударения и окончания во множественном числе. Также вы узнаете, можно ли использовать оба варианта и какой из них допустим в письменной, а какой — в разговорной речи. Давайте разбираться, как все-таки правильно — «редАкторы» или «редакторА».