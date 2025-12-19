Редактор ВФокусе Mail задала вопрос Владимиру Путину

— Что касается защиты соотечественников за рубежом, конечно, мы будем этим заниматься. Мы сейчас этим занимаемся и будем это делать. Но хотел бы обратить ваше внимание на то, как это делать. Нужно делать это так, чтобы не ухудшать положение наших соотечественников за рубежом: аккуратно, желательно неагрессивными способами. Поэтому подготовка специалистов по информационным войнам как-то не очень с этим вяжется. Хотя специалисты по информационному противоборству в военной сфере у нас, конечно, есть. И мы будем продолжать работу над их подготовкой в рамках совершенствования вооруженных сил. И по поводу работы с соотечественниками в целом, эта работа ведется, и мы, безусловно, будем ее продолжать. Но, конечно, нужно вводить много современных инструментов для этой работы, чтобы она была эффективной, чтобы она доходила до потребителя.