Редактор ВФокусе Mail задала вопрос Владимиру Путину

В рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» шеф-редактору ВФокусе Mail Елене Прохоровой предоставилась возможность задать вопрос президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
— Вы называете русскую культуру мощной основой развития и консолидации общества, подчеркиваете важность сохранения исторической памяти и культурного многообразия народов России. Какие культурные проекты и инициативы Вы лично считаете приоритетными на ближайшие годы? И будет ли Россия защищать русскоговорящих людей и русский язык за рубежом? А также будет ли в России создана федеральная программа по подготовке специалистов по информационным войнам. После того как коллективный Запад развязал агрессивную и беспрецедентную информационную войну против России?
— Что касается защиты соотечественников за рубежом, конечно, мы будем этим заниматься. Мы сейчас этим занимаемся и будем это делать. Но хотел бы обратить ваше внимание на то, как это делать. Нужно делать это так, чтобы не ухудшать положение наших соотечественников за рубежом: аккуратно, желательно неагрессивными способами. Поэтому подготовка специалистов по информационным войнам как-то не очень с этим вяжется. Хотя специалисты по информационному противоборству в военной сфере у нас, конечно, есть. И мы будем продолжать работу над их подготовкой в рамках совершенствования вооруженных сил. И по поводу работы с соотечественниками в целом, эта работа ведется, и мы, безусловно, будем ее продолжать. Но, конечно, нужно вводить много современных инструментов для этой работы, чтобы она была эффективной, чтобы она доходила до потребителя.
Ну, а по поводу каких-то отдельных значимых проектов культуры, их у нас много. Я просто сейчас не хотел бы выделять каждый проект в отдельности, потому что это вызывает нездоровую конкуренцию, как будто мы не поддерживаем другие. Но то, что такие проекты есть, и то, что мы намеренно их поддерживаем, это безусловно, вы можете не сомневаться.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря 2025 года. Президент отвечал на вопросы граждан и представителей СМИ в течение 4,5 часов. Журналисты посчитали, что за время прямого эфира Владимир Путин ответил на 80 вопросов, а всего в редакцию программы поступило более 3 миллионов обращений.