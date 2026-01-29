Популярные темы
«Речь о временных отключениях, а не о тотальном шатдауне»: Немкин прокомментировал закон об отключении интернета по требованию ФСБ

Депутат Антон Немкин прокомментировал законопроект об отключении мобильной связи и интернета. Парламентарий заверил, что новый закон не расширяет полномочия спецслужб, а лишь создаёт чёткий алгоритм действий операторов связи.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Госдума

Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О связи». Предполагается, что операторы мобильной интернет-связи должны оперативно отключать связь по запросу ФСБ и при этом не будут нести ответственность за перебои.

Немкин подчеркнул, что в данном случае не подразумевается тотальное отключение связи или цензура. По его словам, меры будут применяться в отдельных районах в случае угроз.

«Речь идет не о “тотальных шатдаунах” и не о цензуре, а о четком, законодательно закреплённом механизме взаимодействия операторов связи и силовых структур. За последний год мы все видели, как изменилась реальность. Беспилотники используются не только на линии фронта, но и для атак на гражданскую инфраструктуру», — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что современные БПЛА напрямую зависят от мобильных сетей — для управления, навигации и передачи данных. В таких случаях ограничение связи в зоне угрозы рассматривается как одна из мер защиты населения.

По словам Немкина, ФСБ и ранее имела право давать операторам обязательные указания в рамках антитеррористических мероприятий.

«Новый закон не расширяет произвольно полномочия спецслужб, а формализует уже существующую практику. Ранее связь могла восстанавливаться часами или даже днями. Теперь определён единый центр ответственности и понятный алгоритм действий. Отдельно подчеркну: речь идёт о временных, локальных отключениях — на уровне районов или отдельных территорий, строго под конкретные угрозы. Это управляемая мера, направленная на предотвращение реального ущерба, а не на создание неудобств гражданам», — продолжил он.

Депутат также отметил, что закон защитит операторов связи от необоснованных претензий.

«Закон также защищает операторов связи от необоснованных претензий со стороны абонентов, если отключение произошло по обязательному требованию уполномоченного органа. Это честный и необходимый баланс. Мы живём в новой технологической реальности. И задача законодателя — не закрывать на неё глаза, а создавать понятные, прозрачные и юридически выверенные правила, которые позволяют быстро реагировать на угрозы», — резюмировал он в своем Telegram-канале.

Федеральная служба безопасности (ФСБ): простое объяснение сложной службы
ФСБ — одна из самых известных структур России, которая всегда окружена ореолом загадочности. О ней слышали все, но мало кто понимает, чем именно занимается Федеральная служба безопасности, как устроена ее работа и как туда попадают новые сотрудники. В статье простым языком разберем суть ФСБ: от истории создания до современных функций и роли в жизни страны.
