Ребёнок робок. Причины проблем с социализацией у детей и как их решить

Наш эксперт — педагог, руководитель образовательного проекта Юлия Бушуева.
Почему он такой?
На проблемы в сфере коммуникации влияет ряд факторов.
Особенности характера. Некоторые дети по своей природе более замкнуты и стеснительны. Раньше это называли скромностью.
Физические и психические заболевания. Они могут и не затрагивать сферу коммуникации, но зачастую людям с ограниченными возможностями трудно даётся общение. Им можно помочь, привлекая врачей, психологов, педагогов.
Недостаток общения. Если ребёнок не имеет возможности контактировать с другими людьми, особенно со взрослыми, ему будет трудно научиться этому навыку. Обычно у детей, живущих в семьях, такой проблемы нет. Но если семья асоциальная или значимые для ребёнка взрослые эмоционально холодные, неприступные, малыш также будет избегать сверстников, что усиливает чувство изолированности.
Проблемы со сверстниками. Дети могут быть очень жестоки. Если ребёнка выбрали изгоем в классе, взрослые обязаны его защитить. Начать можно с административного уровня, а если школьная администрация бездействует, лучше поменять место учёбы.
Проблемы в семье. Разводы, семейные дрязги часто затрудняют социализацию ребёнка, поскольку он проецирует эти модели поведения, вступая в конфликт с окружающими.
Неумение общаться. Коммуникабельность не только дар, но и важный навык, которым нужно овладеть, чтобы было легче достичь успеха во всех сферах жизни — и в личной, и в профессиональной.
Ошибки в воспитании. Чрезмерные ограничения свободы ребёнка или, наоборот, вседозволенность приводят к трудностям в общении. А избыточное использование гаджетов эти проблемы усугубляет.
Не стесняйся
Чтобы социализировать ребёнка, недостаточно просто привести его на детскую площадку или отдать в школу. Важно с ним активно общаться, обсуждать его чувства, помогать выражать мысли и желания, поощрять его контакты с другими людьми, обучать необходимым социальным навыкам.
Групповые активности, такие как участие в клубах и кружках, посещение спортивных секций, тоже могут помочь развивать коммуникативные навыки в дружеской и поддерживающей среде.
Если родителю сложно самостоятельно решать эти вопросы, можно обратиться за помощью к специалисту, будь то психолог, педагог или наставник. В наше время есть и онлайн-школы, предлагающие программы по развитию коммуникативных навыков.
Чем помочь
Для начала следует принять тот факт, что быть стеснительным — это нормально, особенно для подростка. В борьбе с застенчивостью важно не переусердствовать, ломая характер ребёнка об колено.
Ослабьте контроль. Дайте возможность ребёнку решать свои вопросы самому, но при этом всегда будьте рядом и поддерживайте. Начните с бытовых моментов. Пусть сам оплатит покупку в кафе, позовёт официанта или узнает, как пройти к метро. Он всё сможет!
Учите не бояться ошибок. Ошибаться — нормально. Это даёт важный опыт и прокладывает путь для развития личности.
Не будьте назидательны. Позвольте ребёнку самому формировать свою картину мира. Для этого чаще задавайте ему наводящие вопросы и давайте время найти ответ.
Ищите повод похвалить. Замечайте даже мелкие достижения.
Будьте демократичны. Всегда интересуйтесь, что думает ребёнок по разным важным поводам. И не критикуйте, даже если не согласны.
Помогите расширить круг общения. Запишите ребёнка в кружки, секции, купите путёвку в лагерь.
Никогда не сравнивайте ребёнка с другими. Ни с кем, включая братьев и сестёр! Это укрепит его веру в себя.