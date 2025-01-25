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Ребёнок робок. Причины проблем с социализацией у детей и как их решить

Ребёнок замкнут и стеснителен, а потому одинок?

Источник: Freepik

Наш эксперт — педагог, руководитель образовательного проекта Юлия Бушуева.

Почему он такой?

На проблемы в сфере коммуникации влияет ряд факторов.

Особенности характера. Некоторые дети по своей природе более замкнуты и стеснительны. Раньше это называли скромностью.

Физические и психические заболевания. Они могут и не затрагивать сферу коммуникации, но зачастую людям с ограниченными возможностями трудно даётся общение. Им можно помочь, привлекая врачей, психологов, педагогов.

Недостаток общения. Если ребёнок не имеет возможно­сти контактировать с другими людьми, особенно со взрослыми, ему будет трудно научиться этому навыку. Обычно у детей, живущих в семьях, такой проблемы нет. Но если семья асоциальная или значимые для ребёнка взрослые эмоцио­нально холодные, неприступные, малыш также будет избегать сверст­ников, что усиливает чувство изолированности.

Проблемы со сверстниками. Дети могут быть очень жестоки. Если ребёнка выбрали изгоем в классе, взрослые обязаны его защитить. Начать можно с административного уровня, а если школьная администрация бездействует, лучше поменять место учёбы.

Проблемы в семье. Разводы, семейные дрязги часто затрудняют социализацию ребёнка, поскольку он проецирует эти модели поведения, вступая в конфликт с окружающими.

Неумение общаться. Коммуникабельность не только дар, но и важный навык, которым нужно овладеть, чтобы было легче достичь успеха во всех сферах жизни — и в личной, и в профессиональной.

Ошибки в воспитании. Чрезмерные ограничения свободы ребёнка или, наоборот, вседозволенность приводят к трудностям в общении. А избыточное использование гаджетов эти проблемы усугубляет.

Не стесняйся

Чтобы социализировать ребёнка, недостаточно просто привести его на дет­скую площадку или отдать в школу. Важно с ним активно общаться, обсуждать его чувства, помогать выражать мысли и желания, поощрять его контакты с другими людьми, обучать необходимым социальным навыкам.

Групповые активности, такие как участие в клубах и кружках, посещение спортивных секций, тоже могут помочь развивать коммуникативные навыки в дружеской и поддер­живающей среде.

Родителям важно закреплять успехи ребёнка, хвалить его за достижения и поддерживать атмосферу доверия в семье, чтобы малыш не боялся делиться своими переживаниями.

Если родителю сложно самостоятельно решать эти вопросы, можно обратиться за помощью к специалисту, будь то психолог, педагог или наставник. В наше время есть и онлайн-школы, предлагающие программы по развитию коммуникативных навыков.

Чем помочь

Для начала следует принять тот факт, что быть стеснительным — это нормально, особенно для подростка. В борьбе с застенчивостью важно не переусердствовать, ломая характер ребёнка об колено.

Ослабьте контроль. Дайте возможность ребёнку решать свои вопросы самому, но при этом всегда будьте рядом и поддерживайте. Начните с бытовых моментов. Пусть сам оплатит покупку в кафе, позовёт официанта или узнает, как пройти к метро. Он всё сможет!

Учите не бояться ошибок. Ошибаться — нормально. Это даёт важный опыт и прокладывает путь для развития личности.

Не будьте назидательны. Позвольте ребёнку самому формировать свою картину мира. Для этого чаще задавайте ему наводящие вопросы и давайте время найти ответ.

Ищите повод похвалить. Замечайте даже мелкие достижения.

Будьте демократичны. Всегда интересуйтесь, что думает ребёнок по разным важным поводам. И не критикуйте, даже если не согласны.

Помогите расширить круг общения. Запишите ребёнка в кружки, секции, купите путёвку в лагерь.

Никогда не сравнивайте ребёнка с другими. Ни с кем, включая братьев и сестёр! Это укрепит его веру в себя.