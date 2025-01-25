Ребёнок робок. Причины проблем с социализацией у детей и как их решить

Недостаток общения. Если ребёнок не имеет возможно­сти контактировать с другими людьми, особенно со взрослыми, ему будет трудно научиться этому навыку. Обычно у детей, живущих в семьях, такой проблемы нет. Но если семья асоциальная или значимые для ребёнка взрослые эмоцио­нально холодные, неприступные, малыш также будет избегать сверст­ников, что усиливает чувство изолированности.