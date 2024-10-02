Ребенок все время повторяет сказанные слова — нормально ли это

В разговоре с «Мелом» она объяснила, что такая привычка похожа на вокальный тик. Стоит сводить ребенка к неврологу, чтобы уточнить, так ли это. Если диагноз подтвердится, нужно применять методики управления стрессом.
Также Мария Макухина рассказала, что склонность к тикам — это особенность нервной системы, обусловленная наследственностью. Обычно они проявляются и обостряются в связи с чрезмерной нагрузкой на нервную систему. Таким образом, нужно обратить внимание на то, что происходит вокруг: нет ли у ребенка стресса, не происходят ли в его жизни сложные события, соблюдает ли он режим дня, сна и питания, нет ли у него эмоциональной или физической перегрузки.
Психолог советует не акцентировать внимание на вокальном тике ребенка. Так, не нужно его одергивать, просить прекратить, стыдить, ругать, расспрашивать, почему так происходит.
«Ребенка эта привычка не беспокоит — она становится для него проблемой, когда другие начинают обращать на нее внимание, и он понимает, что с ним что-то не так. Из-за этого у него может развиться социальная тревожность, он может начать стесняться общаться», — пояснила эксперт.
Также нужно наладить режим дня. Желательно, чтобы у ребенка было не меньше 9 часов непрерывного ночного сна, время для отдыха в середине дня и был хотя бы один выходной в неделю.
Нужно наладить и режим питания. Так, рацион должен быть полноценным, насыщенным. Перерывы между приемами пищи не должны превышать трех с половиной часов. Также надо стараться ограждать ребенка от чрезмерно ярких впечатлений — как положительных, так и отрицательных.
Большинство тиков проходят к подростковому возрасту, но это происходит не всегда, отметила психолог.
«Все эти рекомендации стоит применять только после консультации невролога, если врач исключил другие неврологические проблемы», — подчеркнула Мария Макухина.
Некоторые признаки в поведении детей действительно должны настораживать. Это, например, частые стереотипные движения, различные звуки в виде кашля, шмыганья, посвистывания, не связанные с самочувствием ребенка. Подобные симптомы могут указывать на синдром Туретта.