Ребенок все время повторяет сказанные слова — нормально ли это

Также Мария Макухина рассказала, что склонность к тикам — это особенность нервной системы, обусловленная наследственностью. Обычно они проявляются и обостряются в связи с чрезмерной нагрузкой на нервную систему. Таким образом, нужно обратить внимание на то, что происходит вокруг: нет ли у ребенка стресса, не происходят ли в его жизни сложные события, соблюдает ли он режим дня, сна и питания, нет ли у него эмоциональной или физической перегрузки.