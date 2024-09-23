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Ребенок врет, когда получает плохие оценки: что делать?

Некоторые дети могут либо умалчивать, либо врать о своих оценках в школе. В таком случае родители узнают о них от других учеников или учителей.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

При обсуждении этой проблемы ребенок обещает больше не врать, но ситуация из раза в раз повторяется. Но почему?

Кандидат психологических наук, доцент Балтийского федерального университета им. И. Канта Инна Карась рассказала в интервью с изданием «Мел», что, как правило, человека заставляет лгать страх. Это может быть страх школьного предмета, учителя, позора или наказания.

Прежде всего, стоит спросить у ребенка, чего именно он боится, что заставляет его скрывать оценки от родителей.

Важно обсудить, какое значение ребенок придает оценкам и понимает ли он, зачем их ставит учитель. Также стоит рассказать, что плохая оценка может быть получена по разным причинам. Так, ученик мог:

  • не выучить урок;
  • не понять тему;
  • прогулять занятие.

Бывает и так, что учитель намеренно занижает оценки, чтобы дать ученику понять, что тот может лучше, но просто не старается. В этом случае следует поговорить с педагогами ребенка.

Главное — не ругать ребенка за обман. Гораздо лучше создать доверительную атмосферу дома, чтобы школьник мог без каких-либо опасений поделиться всем, зная, что взрослые его поддержат.

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