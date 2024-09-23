Ребенок врет, когда получает плохие оценки: что делать?

При обсуждении этой проблемы ребенок обещает больше не врать, но ситуация из раза в раз повторяется. Но почему?
Кандидат психологических наук, доцент Балтийского федерального университета им. И. Канта Инна Карась рассказала в интервью с изданием «Мел», что, как правило, человека заставляет лгать страх. Это может быть страх школьного предмета, учителя, позора или наказания.
Прежде всего, стоит спросить у ребенка, чего именно он боится, что заставляет его скрывать оценки от родителей.
Важно обсудить, какое значение ребенок придает оценкам и понимает ли он, зачем их ставит учитель. Также стоит рассказать, что плохая оценка может быть получена по разным причинам. Так, ученик мог:
- не выучить урок;
- не понять тему;
- прогулять занятие.
Бывает и так, что учитель намеренно занижает оценки, чтобы дать ученику понять, что тот может лучше, но просто не старается. В этом случае следует поговорить с педагогами ребенка.
Главное — не ругать ребенка за обман. Гораздо лучше создать доверительную атмосферу дома, чтобы школьник мог без каких-либо опасений поделиться всем, зная, что взрослые его поддержат.
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