Ребенок съел иголки от елки или мишуру. Вот в чем опасность

Совсем скоро наступит Новый год. К празднику во многих домах устанавливают елки. Мишура, дождик, игрушки и гирлянды — стандартные украшения. Чем они могут быть опасны и что делать, если ребенок съел елочные украшения или иголки, РБК Life рассказали педиатры и гастроэнтеролог. Спойлер: потребуется обратиться к врачу.

Орнитоз и безоар от елочных иголок

«В состав хвои входит парафин и кутикула — твердые вещества, которые из года в год накапливаются и создают твердый слой. Может образоваться своеобразный фитобезоар — комок из непереваренной кутикулы, парафина и смол хвои, которые не разрушаются желудочным соком», — рассказывает Александра Ноев, врач-диетолог, гастроэнтеролог.

Аллергия на хвою встречается редко, но аллергикам все равно стоит быть настороже, считает доктор. Реакция на запах и смолу может привести к серьезным неотложным состояниям. Среди них отек Квинке, крапивница и анафилактический шок.

Проявляется аллергия и как покраснение на коже, и как зуд при непосредственном контакте с елкой, а также как першение в горле, слезотечение, заложенность носа при вдыхании воздуха, в котором находятся частицы дерева или смолы.

На иголках ели, сосны или пихты могут оказаться продукты жизнедеятельности лесных животных и птиц. И это может способствовать развитию аллергических реакций или даже инфекционных заболеваний.

«Если елка загрязнена продуктами жизнедеятельности птиц, при вдыхании и употреблении возможно заражение, к примеру, орнитозом. А это острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки», — говорит Ноев.

Иголки острые и могут травмировать органы пищеварительного тракта, раздражать слизистую желудка, вызывая эрозии.

Чтобы иголка не поранила кишечник, нужно дать обильное питье и сорбент (врач подскажет подходящий. — РБК Life). Необходимый в данной ситуации сорбент обволакивает и помогает иголке пройти. Нужно в течение двух-трех дней следить за стулом и смотреть, вышла иголка или нет, объясняет Евгений Тимаков, главный врач медицинского центра «Лидер — Медицина».

Непроходимость от мишуры

Острые предметы — разбившийся шарик или металлические части игрушки (магнитные шарики и батарейки) — самые опасные предметы, при попадании которых точно стоит ехать к врачу, напоминает к.м.н., врач-педиатр Анна Левадная.

По ее опыту, маленькое количество мишуры или мягких елочных игрушек обычно особой опасности не представляет. Но все равно нужно следить за самочувствием ребенка и проявлением непроходимости.

«В первую очередь это рвота, вздутие живота, боли в животе, отсутствие дефекации, слабость, нарушение аппетита», — перечисляет симптомы Левадная.

Ели ребенок съел длинную мишуру в виде дождика, то есть риск, что она вызовет перетяжки в кишечнике, уточняет Евгений Тимаков.

«Надо обязательно обратится к врачу, сделать УЗИ, смотреть за симптомами, как быстро выходит мишура», — предостерегает Евгений Тимаков.

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