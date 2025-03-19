Ребенок перечеркивает всю жизнь: что делать, если мама не полюбила своего малыша

— Если нелюбовь к ребенку так и не прошла, что случается редко, нужно обратиться к специалисту. Но такое бывает только в тех случаях, когда у девушки не устроена личная жизнь. Например, когда она решила родить, чтобы мужчина был с ней, но этого не произошло. Когда девушка одна, с ребенком, без мужчины — естественно, личную жизнь становится сложнее строить. Это чувство досады на неустроенность своей жизни, — указал психолог.