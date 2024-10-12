Ребенок отказывается ходить в туалет в школе — не опасно ли это

В разговоре с «Мелом» она рассказала, что дети, не желающие посещать школьный туалет, сдерживают позывы к дефекации, поэтому у них часто болит живот. Из-за этого ребенок может начать вообще отказываться от еды или избегать продуктов, из-за которых он может захотеть в туалет. Зачастую школьник отдает предпочтение мучному, в результате чего набирает вес и страдает запорами.
Почему дети не ходят в туалет в школе
Главная причина таких отказов — отсутствие психологического комфорта. Так, в туалете может быть грязно, там могут не закрываться двери или отсутствует туалетная бумага. Кроме того, у ребят может не хватать времени на переменах добежать до уборной, еще могут не отпускать с уроков учителя. Иногда детей смущает общий туалет для начальной и для старшей школы.
Что можно сделать
Для начала в школе нужно создать максимально комфортные условия. У ребенка с собой всегда должны быть влажные салфетки или влажная туалетная бумага, а также одноразовые сиденья на унитаз. По словам врача, это нужно не для того, чтобы обезопасить себя от заражения (ЗППП таким образом не передаются), а для гигиены и комфорта — никто не захочет садиться на грязный унитаз.
Также нужно попросить классного руководителя (обычно такие трудности возникают в начальной школе) разрешать детям выходить в туалет без просьб «можно выйти» — многие ученики стесняются проситься в уборную, привлекая к себе внимание.
Кроме того, можно обсудить с руководством школы возможность развести потоки начальных и средних классов. Зачастую они учатся на разных этажах, но не везде. Это важно, поскольку семилетка идет в туалет по прямой необходимости, а подростки иногда там просто проводят время. Иными словами, сходить в уборную маленьким детям может мешать школьная дедовщина.
Не помешает приучить ребенка ходить в туалет «по-большому» дома, до похода в школу. Для этого нужно увеличить физическую активность и добавить клетчатку в рацион. Можно давать ребенку киви и голубику. Это естественные стимуляторы мягкой дефекации.
Если у ребенка в анамнезе есть запоры, нужно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы он помог скорректировать режим питания и устранить проблему.
Также Ольга Горячева советует объяснять ребенку, что ни в коем случае нельзя сдерживать позывы к дефекации и игнорировать их. И рассказать, что проситься в туалет — нормально.
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