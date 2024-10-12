Ребенок отказывается ходить в туалет в школе — не опасно ли это

Для начала в школе нужно создать максимально комфортные условия. У ребенка с собой всегда должны быть влажные салфетки или влажная туалетная бумага, а также одноразовые сиденья на унитаз. По словам врача, это нужно не для того, чтобы обезопасить себя от заражения (ЗППП таким образом не передаются), а для гигиены и комфорта — никто не захочет садиться на грязный унитаз.