Ребенок отказывается гулять и все время сидит дома: что делать

К ней обратилась читательница издания «Мел». Она рассказала, что ее 9-летний сын отказывается гулять, потому что его друзья, которых у него много, живут далеко от него. При этом дети из его района ему не нравятся. Они зовут его гулять, но он отказывается и сидит целый день дома: лепит, играет с друзьями виртуально или смотрит ролики на YouTube.