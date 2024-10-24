Ребенок отказывается гулять и все время сидит дома: что делать

К ней обратилась читательница издания «Мел». Она рассказала, что ее 9-летний сын отказывается гулять, потому что его друзья, которых у него много, живут далеко от него. При этом дети из его района ему не нравятся. Они зовут его гулять, но он отказывается и сидит целый день дома: лепит, играет с друзьями виртуально или смотрит ролики на YouTube.
Елена Митрохина предположила, что мальчик предпочитает активным прогулкам более комфортные и безопасные условия дома. Возможно, он чувствует себя более уверенно в знакомой обстановке.
Что можно сделать
1. Поговорить с ребенком. Нужно попросить его объяснить, почему ему не хочется гулять на улице с детьми из своего района. Родители должны попытаться понять его чувства и причины отказа от прогулок. Важно выслушать его точку зрения и понять его мотивы.
2. Предложите компромисс. Стоит обсудить, как можно провести время на улице. Может быть, ребенок согласится на короткие прогулки в удобное для него время.
3. Интересные активности. Можно предложить интересные и увлекательные активности на улице, которые могут заинтересовать и сделать прогулки более привлекательными. Это могут быть игры на свежем воздухе, велосипедные прогулки или катание на роликах, скейтборде, самокате. Можно предложить другие варианты — например, спортивная секция, хобби.
4. Развитие социальных навыков. Нужно поддерживать общение ребенка с друзьями в Сети, но также поощрять контакт с детьми из района. Можно попытаться организовать их встречи — например, домашние игры или общие занятия.
5. Установите правила использования компьютера и интернета. Нужно ограничить время, которое ребенок проводит монитором, и контролировать его активность в интернете.
6. Попробуйте создать условия для того, чтобы он мог общаться со своими друзьями из школы. Например, можно пригласить их домой или организовать встречу в парке.
7. Обратитесь к психологу. Если ребенок продолжает отказываться от прогулок и это начинает влиять на его социальные навыки и эмоциональное благополучие, можно обратиться за помощью к детскому психологу или психотерапевту. Они помогут понять причины поведения школьника и предложить стратегии поддержки и развития его социальных навыков.
Елена Митрохина подчеркнула, что каждый ребенок уникален и важно находить индивидуальный подход к разрешению подобных ситуаций.
«Будьте терпеливы и поддерживайте открытый и честный диалог с вашим сыном, помогая ему развиваться и более комфортно чувствовать себя в различных ситуациях», — советует психолог.
Школьники могут тревожить взрослых и по другим причинам. Например, некоторые дети прогуливают уроки и не делают домашние задания. Что можно сделать в таких случаях, рассказала системный семейный психотерапевт и преподаватель Московского института психоанализа Екатерина Кулагина.