Ребенок не делает уроки и прогуливают школу: что делать?

В редакцию «Мел» обратились с просьбой помочь что-то сделать с девочкой 12 лет, которая не хочет ходить в школу и делать уроки. По словам родительницы, она уже несколько раз разговаривала с дочкой о том, что это ее ответственность и обязанность, но реакции на слова не было никакой.
По словам системного семейного психотерапевта и преподавателя Московского института психоанализа Екатерины Кулагиной, прежде чем что-то предпринимать, нужно понять причину поведения ребенка.
Девочке 12 лет, то есть это 5−6 класс. Можно предположить, что предпосылки к возникновению трудностей возникли при переходе из младшей в среднюю школу. Так, проблема решена не была и начала только усугубляться.
В семье считается нормальным, когда ребенок заинтересован учебой. Скорее всего, беседы об обязанностях вызывают внутреннее сопротивление, которое внешне прячется за маской равнодушия.
Однако школьный возраст предполагает удовольствие от осознания ребенком «взрослой позиции». Такие фразы, как «ты такая умница! мне даже проверять тебя не надо, все сама уже делаешь» повышают мотивацию ребенка и его статус в семье.
Однако порой дети могут отказываться от слов родителей, пренебрегать в других случаях.
Ребенок не верит родителям
Например, родители хвалят ребенка только тогда, когда видят, что у него есть какие-то проблемы. Так, он понимает, что взрослые манипулируют похвалой, говорят все неискренне.
Также на недоверии может сказываться и ситуации, которые не связаны с учебой. Например, мама обесценивает взрослую позицию подростка: не пускает гулять, принижает значение или игнорирует сделанное ребенком, бросает фразы типа: «Давай лучше я сделаю, тут надо, чтобы нормально получилось!».
Ребенок не справляется с возложенной на него ответственностью
Например, ребенок плохо понимает какие-то школьные предметы. Поэтому идея прогулять и отсрочить свой позор кажется наиболее привлекательной.
Возможно, что ребенку не нравится поведение некоторых учителей. В школах до сих пор действует советская система стимулирования к деятельности — унижения, пристыжение, выставление на посмешище.
Также в подростковом возрасте на ребенка сильно влияет мнение сверстников. Если они постоянно прогуливают уроки и не выполняют домашнее задание, подростку будет удобнее вести себя точно так же. И наоборот: если в классе одобряют исключительно отличников, а ребенок учится только на четверки, он вряд ли будет стремиться к соответствию и отстаивать свою позицию.
Отношение к учебе в семье
В семье мнения об учебе может отличаться. Например, отец уверен, что двойки — это не показатель ума, а мать настаивает на хороших оценках. В таком случае ребенок пытается соответствовать сразу двум родителям, то есть и учиться, и не учиться одновременно.
Самый классический сценарий — когда коммуникация взрослых построена только на основе проблем детей. Вне этого контекста отношения остаются прохладными, а то и вовсе отсутствуют.
В этом случае наличие проблем становится основой существования семьи как таковой, поэтому ребенок старается обеспечить родителей трудностями.
Что можно сделать
В первую очередь, следует кардинально поменять коммуникацию с ребенком. Необходимо давать больше поддержки и одобрения, а не критики.
Следует в корне менять отношение в семье, научиться договариваться «по-взрослому» и освободить ребенка от груза недоговоренностей.
В любом из случаев надо постараться понять трудности подростка и предложить помощь.
Ранее гастроэнтеролог объяснила, опасно ли, если ребенок не хочет ходить в школе в туалет.