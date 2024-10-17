Ребенок не делает уроки и прогуливают школу: что делать?

В редакцию «Мел» обратились с просьбой помочь что-то сделать с девочкой 12 лет, которая не хочет ходить в школу и делать уроки. По словам родительницы, она уже несколько раз разговаривала с дочкой о том, что это ее ответственность и обязанность, но реакции на слова не было никакой.