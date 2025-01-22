Ребенок боится спать один: что делать

В редакцию «Мела» поступило письмо от родительницы, у которой десятилетний ребенок боится засыпать один, ходить в магазин и делать покупки. Однако при этом он любознательный, много читает и хорошо учится. По словам матери, она не знает, что делать, нормально ли это или стоит бить тревогу.