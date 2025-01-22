Ребенок боится спать один: что делать

В то время как одни дети легко находят общий язык со сверстниками и спокойно засыпают в своей комнате, другие являются менее общительными и на прогулках всегда ходят за руку с мамами.
В редакцию «Мела» поступило письмо от родительницы, у которой десятилетний ребенок боится засыпать один, ходить в магазин и делать покупки. Однако при этом он любознательный, много читает и хорошо учится. По словам матери, она не знает, что делать, нормально ли это или стоит бить тревогу.
Детский психолог Вера Сафронова считает, что, судя по описанию, у мальчика меланхолический тип темперамента, поэтому описанное поведение вполне нормально. Такие дети весьма любознательны, мало общаются, предпочитают одиночество или времяпрепровождение только с близкими или теми, кому они доверяют. Тревожность для такого ребенка является нормой.
Однако те страхи, которые испытывает мальчик, могут говорить и о повышенной тревожности. По этой причине Сафронова рекомендует показать ребенка детскому психологу, чтобы понять, насколько это нервное напряжение адекватно.
Обычно страх темноты проявляется в более раннем возрасте, а у детей 9−10 лет должны преобладать социальные страхи, такие как боязнь быть непринятым в обществе, а также переживания о том, что о них думают окружающие.
Что можно сделать:
- Помочь ребенку наладить связь с социумом. Нужно искать мальчику занятие, исходя из его увлечений. Например, если он любит читать, стоит попробовать записать его в книжный клуб, а если нравятся компьютерные игры, можно поискать кружки и курсы, где детей обучают самостоятельно создавать их.
- Помочь ребенку найти коллектив, в котором он сможет получать позитивный опыт общения. Родители также могут устраивать встречи с друзьями своих детей.
- Предложить ребенку пойти в психологическую группу общения для подростков. Там дети учатся коммуникации и находят новых друзей.
Помимо прочего, стоит помнить, что у ребенка меланхолический тип личности, поэтому у него никогда не будет много друзей, и это нормально.
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