Реальный возраст Луны: Учёные исследовали грунт с «Аполлона-17» и сделали неожиданное открытие

На видео — астронавты корабля «Аполлон-17» на юго-востоке Моря Ясности 11 декабря 1972 года. «Играют в футбол» с лунным булыжником после того, как откололи от него образец. Осколок этого валуна в итоге окажется самым древним лунным образцом из всех, что были доставлены на нашу планету. Слева в кадре — профессиональный геолог Харрисон Шмитт, которого все называли Джек. Последняя из шести высадок людей на Луне в XX веке оказалась единственной (пока что) лунной миссией, в которой участвовал настоящий учёный. Сейчас ему 88 лет. Справа — командир Юджин Сернан, который тоже на Луне активно орудовал молотком.

Они провели на Луне в общей сложности трое суток, из них именно на поверхности — 22 часа. За это время они собрали более 110 килограмм грунта. Кстати, некоторые образцы, привезённые «Аполлоном-17», хранятся в том числе и в Музее внеземного вещества ГЕОХИ (Москва), геологам они особенно интересны потому, что их коллега собирал лунный грунт со знанием дела.

И стоит отметить, что огромное количество привезённого с Луны грунта ещё не исследовали и даже не доставали из запасников с тех самых пор, как их туда положили.

Почему: с годами исследовательская техника становится всё лучше и лучше, так что имеет смысл максимально экономить образцы — через много лет по ним можно будет выяснить гораздо больше, чем сейчас. Поэтому поток новых открытий на основе анализа лунного грунта не прекращается и не прекратился бы ещё долго, даже если бы не было планов лететь туда снова.

Так вот, недавно учёные решили взять на анализ то лунное вещество, которое Шмитт и Сернан собрали примерно тогда же, когда они пинали тот особо древний валун. Может быть, исследовали именно его частицы. В любом случае в них много кристаллов обычно красноватого силикатного минерала циркона. Эти лунные кристаллы подвергли современной хитроумной манипуляции, которая называется атомно-зондовой томографией. Суть в том, что под действием электричества с поверхности образца испаряются атомы и детектор фиксирует, какие именно. И больше всего интересны были атомы свинца. Дело в том, что на определённые изотопы свинца за долгие миллиарды лет распадается радиоактивный уран, так что по количеству определённой разновидности свинца в образце можно понять его возраст. И этот метод по отношению к названному выше лунному образцу позволил сделать вывод, что ему никак не меньше 4,46 миллиарда лет.

Во-первых, это делает Луну примерно на 40 миллионов лет старше, чем она считалась до сих пор. А во-вторых, самой Солнечной системе и, соответственно, Земле — около 4,57 миллиарда лет. И выходит, что через каких-нибудь 110 миллионов лет после её возникновения Луна у неё уже была.

По господствующей версии, она появилась в результате столкновения Земли с неизвестной планетой, которая была размером примерно как Марс. Судя по возрасту этого лунного циркона, это никак не могло случиться позже чем 4,46 миллиарда лет назад, так как циркон просто не пережил бы этого столкновения, ведь при температуре выше примерно +2250 градусов по Цельсию он плавится. Получается, что Луна у нас была практически с самого начала.