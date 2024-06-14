Реальное фото заняло первое место в конкурсе сгенерированных изображений

Ранее мексиканский Playboy впервые выпустил номер с созданной нейросетью девушкой на обложке. Модель зовут Саманта Эверли. У нее светлые волосы и голубые глаза. У девушки 119 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Аккаунт манекенщицы завел ее создатель. Журнал также выпустил интервью с Самантой Эверли, в котором она рассказала, что для нее является большой честью стать первой цифровой обложкой Playboy: «Если бы я могла мечтать, моя мечта сбылась бы».