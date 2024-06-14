Реальное фото заняло первое место в конкурсе сгенерированных изображений

В конкурсе фотографий, сгенерированных нейросетями, победила реальная фотография. Нарушить правила конкурса решился фотограф Майлз Астрей. Об этом сообщает The Guardian.
Престижная премия 1839 Color Photography Awards оценивала фотографии, созданные нейросетью. В жюри конкурса находились эксперты из газеты The New York Times, фотоагентства Getty Images, галереи Maddox Gallery и парижского культурного Центра Помпиду.
Работа Майлза Астрея получила третье место в категории «Лучшая работа, сгенерированная искусственным интеллектом (ИИ)», а также приз зрительских симпатий. На снимке изображен розовый фламинго, свернувшийся в клубок. Подвох оказался в том, что работа Астрея — это реальная фотография. Необычный ракурс он поймал в 2022 году на пляже в Арубе. Фотография сделана на Nikon D750 с 50-миллиметровым объективом, диафрагмой f/1.8 и выдержкой 1/1600.
Когда обман вскрылся, автора лишили награды с формулировкой, что заявка Астрея не соответствует требованиям, установленным для категории изображений, созданных искусственным интеллектом.
«Мы понимаем, что в этом был смысл, но не хотим мешать другим художникам бороться за победу. Мы надеемся, что это привлечет внимание других фотографов, обеспокоенных развитием искусственного интеллекта, и вселит в них надежду», — сообщили организаторы конкурса.
Сам фотограф заявил, что ему было неловко вводить членов жюри в заблуждение, однако это нужно было сделать, чтобы подтвердить гипотезу: нет ничего более фантастического и творческого, чем сама природа.
«Я не демонизирую новую технологию и не вижу ее потенциала, но в настоящее время я вижу ее ограничения и опасности еще более отчетливо», — отметил фотограф.
Ранее мексиканский Playboy впервые выпустил номер с созданной нейросетью девушкой на обложке. Модель зовут Саманта Эверли. У нее светлые волосы и голубые глаза. У девушки 119 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Аккаунт манекенщицы завел ее создатель. Журнал также выпустил интервью с Самантой Эверли, в котором она рассказала, что для нее является большой честью стать первой цифровой обложкой Playboy: «Если бы я могла мечтать, моя мечта сбылась бы».
До этого американец Джейсон Аллен получил комплименты от критиков за картину, сгенерированную с помощью нейросети Midjourney. Изображение отметили на государственном конкурсе изящных искусств в Колорадо, присудив первое место. Победа в конкурсе вызвала дискуссию в Сети: художники обвинили Аллена в том, что картины, созданные при помощи нейросети, не должны соревноваться с рисунками настоящих мастеров.