Реальная угроза или вымысел из кино: насколько опасны астероиды?

Палермская шкала астероидной опасности более сложная и техничная. В отличие от Туринской шкалы, основная задача которой — информирование людей, ее используют специалисты для себя, чтобы более точно и качественно оценить степень опасности приближающегося к Земле космического тела. С ее помощью эксперты способны понять, какая угроза исходит от астероида, вне зависимости от диапазона энергии, вероятности и времени столкновения. В основе шкалы лежат две величины, при сопоставлении которых выставляется оценка: шкала сравнивает вероятность того, что обнаруженное потенциальное воздействие действительно случится, со средним риском, который представляли собой объекты того же размера или крупнее в прошлом. Данные в ней помогают систематизировать события, которые получили 0 по Туринской шкале (а именно такой показатель опасности практически у всех объектов, обнаруженных в космосе сегодня), для дальнейшей работы.