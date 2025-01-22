Реальная опасность. Астрономы открыли новый астероид, угрожающий Земле

В конце декабря мимо нашей планеты пролетело очередное небесное тело. Его заметили, когда оно уже удалялось от нас. Это стандартная ситуация: по статистике, примерно половину небольших астероидов открывают уже тогда, когда они миновали Землю. К сожалению, таков на данный момент уровень технических возможностей человечества.
На этом история не закончилась. Уже в январе учёные уточнили орбиту этого астероида и выяснили, что он может вернуться. И не только близко подойти к Земле, но и столкнуться с ней.
Пролетел на расстоянии 830 тысяч километров.
Об угрозе сообщил в своём Telegram-канале астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.
"27 декабря 2024 года чилийский телескоп обзорной программы ATLAS обнаружил достаточно яркий (16m) быстро двигающийся объект — некаталогизированный астероид, сближающийся с Землёй, получивший временное обозначение 2024 YR4, — написал он. — После завязывания начальной орбиты, выяснилось, что астероид уже пролетел мимо Земли 25 декабря на расстоянии 830 тысяч километров.
Но главный сюрприз астрономов ждал уже в начале 2025 года, когда полученные дополнительные измерения позволили уточнить орбиту астероида 2024 YR4. Выяснилось, что на рубеже менее 10 лет, этот астероид может не только ещё раз подойти к Земле, но и существует достаточно высокая (по меркам астероидно-кометной опасности) вероятность его столкновения с нашей планетой 24 декабря 2032 года".
По расчётам Еленина, риск столкновения — 0,21%. Казалось бы, ничтожная величина, но, с точки зрения астрономов, это немало. «С большей вероятностью астероид пролетит примерно в двух миллионах километров от нашей планеты, но шанс столкновения пока ещё достаточно велик», — отметил учёный.
Пока в «зелёной» зоне
Достаточно сказать, что на Туринской шкале этот астероид сейчас занимает первое место. Туринской шкалой называют таблицу, показывающую степень опасности, исходящую от того или иного небесного тела. В ней используются численные значения от 0 до 10.
Астероид 2024 YR4, в данный момент удаляющийся от Земли, по этой шкале оценивается в один балл. Это «зелёная» зона, которая означает, что событие заслуживает осторожной проверки. Подразумевается, что движение космического объекта не представляет опасности для Земли, поскольку вероятность столкновения чрезвычайно низкая и никаких причин для заострения общественного внимания и беспокойства нет. Тем не менее, необходимо провести новые наблюдения и расчёты, которые, скорее всего, изменят степень опасности на «нулевую». А возможно, и наоборот, повысят её.
"В настоящий момент астероид 2024 YR4 — единственный объект, оценивающийся в один балл по Туринской шкале, — продолжает Леонид Еленин. — С физической точки зрения, он представляет собой 40−220-метровое тело (разброс связан с неопределённостью отражательной способности его поверхности).
Оценить, к каким последствиям на Земле приводит столкновение с 50-метровым астероидом можно по фотографиям всем известного Аризонского кратера. 80-метровое тело — это уже Тунгусское событие…".
Размером может быть больше Тунгусского метеорита
Аризонский кратер, также известный как Каньон Дьявола, находится в штате Аризона (США). Его диаметр — более 1200 метров, глубина — 229 метров. Появился он около 50 тысяч лет назад в результате падения 50-метрового метеорита. Учёные рассчитали, что это небесное тело массой 300 тысяч тонн летело со скоростью 45−60 тысяч километров.
Что касается Тунгусского метеорита, то он был размером 80 метров, и этого хватило, чтобы повалить две тысячи квадратных километров тайги. А размер астероида 2024 YR4, открытого 25 декабря 2024 года, может достигать 98 метров, как следует из информации, опубликованной на портале in-space.ru (хотя Леонид Еленин считает такую точную оценку на данный момент нереальной).
Сейчас этот нежданный «космический гость», удаляясь от нас, быстро теряет блеск и становится всё менее доступным для оптических наблюдений, но крупные телескопы продолжают его вести, что даст возможность учёным уточнить орбиту астероида. Тогда и станет понятно, насколько реальна угроза.