Реальная опасность. Астрономы открыли новый астероид, угрожающий Земле

Астероид 2024 YR4, в данный момент удаляющийся от Земли, по этой шкале оценивается в один балл. Это «зелёная» зона, которая означает, что событие заслуживает осторожной проверки. Подразумевается, что движение космического объекта не представляет опасности для Земли, поскольку вероятность столкновения чрезвычайно низкая и никаких причин для заострения общественного внимания и беспокойства нет. Тем не менее, необходимо провести новые наблюдения и расчёты, которые, скорее всего, изменят степень опасности на «нулевую». А возможно, и наоборот, повысят её.