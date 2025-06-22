Реакция внутри США на удары по Ирану

Нанесенные США удары по территории Ирана вызвали неоднозначную реакцию в самих Штатах. Напомним, минувшей ночью американцы атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Social Truth.
После ударов глава государства обратился к американцам, в своей речи он назвал атаку «впечатляющим военным успехом». Однако оптимизм Трампа оценили далеко не все чиновники. В частности, сенатор-демократ Крис Мерфи опроверг утверждения Трампа о близости Ирана к созданию ядерного оружия. Он призвал конгресс лишить президента его полномочий.
«Только конгресс может объявить превентивную войну, и мы должны как можно скорее проголосовать за законопроект, чтобы всецело лишить президента Трампа полномочий втягивать нас в конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к бесчисленным жертвам среди американцев и потере триллионов долларов», — написал парламентарий в Х.
Разъяснений от Трампа потребовал глава демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер.
«Президент Трамп должен предоставить американцам и конгрессу ясные ответы относительно действий, которые были предприняты сегодня вечером», — заявил он.
По словам Шумера, ни один глава государства не вправе «в одностороннем порядке втягивать страну во что-то настолько серьезное, как война», при этом не имея четкой стратегии.
С осуждением действий Трампа выступили и его коллеги по Республиканской партии США.
«Всякий раз, когда Америка стоит на пороге величия, мы влезаем в очередную войну за рубежом. Бомбы не падали бы на народ Израиля, если бы Нетаньяху не начал первым сбрасывать бомбы на народ Ирана. Израиль — обладающая ядерным оружием страна. Это — не наша битва. Ответ — мир», — написала член Палаты представителей, депутат от республиканцев Марджори Тейлор-Грин в X.