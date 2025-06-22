Реакция внутри США на удары по Ирану

«Всякий раз, когда Америка стоит на пороге величия, мы влезаем в очередную войну за рубежом. Бомбы не падали бы на народ Израиля, если бы Нетаньяху не начал первым сбрасывать бомбы на народ Ирана. Израиль — обладающая ядерным оружием страна. Это — не наша битва. Ответ — мир», — написала член Палаты представителей, депутат от республиканцев Марджори Тейлор-Грин в X.